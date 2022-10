Eiza González presume su diminuta cintura por las calles de L.A. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza Gonzalez Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz mexicana detuvo el tráfico con su sencillo atuendo de pantalones y camiseta que coordinó con el zapato de moda: mocasines de Prada. Además: Ben Affleck a las carreras, Kanye West le regala una rosa a su nuevo amor y más fotos trending de famosos. Empezar galería Eiza González Eiza Gonzalez Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz mexicana detuvo el tráfico con su sencillo look que revelaba su diminuta cintura mientras salía a por un café en Los Ángeles, ¡wow! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck Ben Affleck in Los Angeles October 21, 2022 Credit: Getty Images También en Los Ángeles captamos al actor y productor caminando muy a prisa y después tomando un café, ¿y dónde andaba JLO? 2 de 7 Ver Todo Diego Amozorrutia Bárbara de Regil y Matías Novoa Diego Amozorrutia Bárbara de Regil y Matías Novoa telenovela 'Cabo' Credit: Getty Images Los actores aparecieron en las instalaciones de Televisa San Ángel, en Ciudad de México, para presentar la nueva telenovela Cabo, bajo la producción de Alberto El Güero Castro. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Kanye West y Juliana Nalu Kanye West, Juliana Nalu Credit: Backgrid/The Grosby Group En Beverly Hills, y justo en la víspera del cumpleaños número 42 de su ex, Kim Kardashian, el cantautor y diseñador apareció con la modelo brasileña que al parecer es su nueva conquista, ¡wow! 4 de 7 Ver Todo Camila Perez y Enrique Arrizón Camila Perez y Enrique Arrizon Acapulco "Despierta America" Credit: Getty Images Los protagonistas de la serie Acapulco (Apple TV+) visitaron los estudios de Despierta America (Univision) para hablar sobre la segunda temporada del programa donde también comparten créditos con Eugenio Derbez. 5 de 7 Ver Todo Pedro Capó y Rafa Pabón Pedro Capo y Rafa Pabon Credit: Cortesía Y desde el set del video del tema "Aléjate de mí" nos saludan los boricuas Pedro Capó y Rafa Pabón (centro). 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Minski Andrea Misnki Credit: Cortesía Desde Miami la presentadora de televisión y fundadora de Mujer Balance se asomó para saludar desde el evento que ofreció a sus seguidoras con ideas para vivir saludable y balanceadas, ¡bien! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

