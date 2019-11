Cada día es más evidente la consolidación de Eiza González en Hollywood; sin embargo, la actriz tiene claro que en su país natal, México, la relación con el público ha sido de amor-odio hacia su persona. Ahora, ha aprendido a vivir con ello y agradece que vean su trabajo sin importar que les guste o no.

"Antes era más emocional, ahora soy más pragmática", comentó González al diario mexicano El Universal. "He llegado a donde estoy porque nadie me ha ayudado y nadie me ha dado nada; cuando llegué a Los Ángeles empecé en un cuartito y ahora tengo una casa, y dentro de todo el amor-odio que tiene mi país de mí, me siento bendecida".

Para la también cantante, el tiempo la ha hecho más madura respecto a las críticas; por ello, ahora solamente valora lo afortunada que es; además, toma las cosas con una actitud más positiva. Su único interés actual es seguir trabajando sin tomar en cuenta los comentarios negativos.

"Antes me enojaba el odio que me tenían, pero ahora estoy feliz, más agradecida", agregó. "Lo veo diferente; sé que a veces, aunque dicen que me odian, en el fondo se sienten orgullosos de mí".

Eiza González sabe que ahora tiene un deber con sus colegas, tal como lo han hecho otras actrices mexicanas que han abierto brecha en Hollywood. El próximo año saldrán a cartelera tres de los filmes que ya realizó.

"Hay que estar picando piedra y llevándose los trancazos para abrir camino y quién venga detrás de ti le sea más sencillo, y eso es lo que me toca hacer", confesó."Estoy contenta con lo que me toca vivir porque soy tenaz y para mí es suficiente lo que he logrado y no es que no sea humilde, agradezco lo que tengo, pero siempre quiero más".