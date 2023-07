Eiza González presume su figura en un lujoso yate con un bikini revelador ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Rodriguez y Eiza Gonzalez se divierten jugando baloncesto a bordo de un yate en Cerdeña Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Eiza Gonzalez ¡en muy buena compañía! a bordo de un lujoso yate ¡Mira las fotos! Empezar galería Eiza González en bikini Michelle Rodriguez y Eiza Gonzalez se divierten jugando baloncesto a bordo de un yate en Cerdeña Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group La actriz mexicana Eiza González en bikini y disfrutando del sol a bordo de un yate en Cerdeña. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Michelle Rodríguez practicando deporte Michelle Rodriguez y Eiza Gonzalez se divierten jugando baloncesto a bordo de un yate en Cerdeña Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Eiza no era la única famosa a bordo del lujoso yate. La actriz Michelle Rodríguez también optó por disfrutar del sol y practicar baloncesto. 2 de 6 Ver Todo Jennifer Lopez en busca del mueble ideal Jennifer Lopez continúa buscando los muebles perfectos para su casa en Los Ángeles Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Jennifer Lopez aún continúa buscando los muebles perfectos para su casa en Los Ángeles. Para ir de compras, la cantante y actriz optó por unos jeans desgarrados, crop top blanco y zapatillas deportivas. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Gloria Trevi enamora a sus fans Gloria Trevi conquista al público en el Festival Marenostrum de Fuengirola Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group La cantante Gloria Trevi conquistó al público en el Festival Marenostrum de Fuengirola con su voz y melodías pegajosas. 4 de 6 Ver Todo Ana Claudia Talancón y Erick Elías en la alfombra roja Ana Claudia Talancón y Erick Elías en el estreno previo de su cinta "Cuando Duerme Conmigo Credit: Mezcalent Así de sonrientes se dejaron ver Ana Claudia Talancón y Erick Elías en la alfombra roja del estreno previo de la cinta Cuando duerme conmigo, dirigida por Eduardo Román y que cuenta la historia de dos desconocidos que entrelazan sus vidas en la sala de espera de un hospital tras un accidente en vísperas de Navidad. 5 de 6 Ver Todo Manolo Cardona y Stephanie Cayo promocionan nuevo proyecto Manolo Cardona y Stephanie Cayo encabezan la película "Dime lo que Quieres (de Verdad) Credit: Mezcalent Manolo Cardona y Stephanie Cayo hablando con miembros de la prensa sobre su participación en la película Dime lo que quieres (de verdad)" (VIX), en la que interpretan a una pareja de "swingers" que viven la experiencia con unos amigos, ya disponible en la plataforma digital. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Eiza González presume su figura en un lujoso yate con un bikini revelador ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.