Eiza González y Jason Momoa ¡se acabó el romance! Una fuente confirmó en exclusiva a PEOPLE que la pareja se ha separado: "Son muy diferentes". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eiza Gonzalez y Jason Momoa Credit: Arturo Holmes/MG21/Getty Images; Karwai Tang/WireImage ¡Se acabó! El incipiente romance entre la mexicana Eiza González y el fortachón Jason Momoa ha llegado a su fin. Una fuente ha revelado en exclusiva a PEOPLE que el actor estrella de DUNE y Aquaman, de 42 años, y la actriz mexicana, de 32, terminaron su relación luego de confirmarle a PEOPLE que estaban saliendo. "Simplemente son personas muy distintas", afirma una persona allegada a la situación. Una segunda fuente confió en mayo a PEOPLE que Eiza y Momoa salían desde febrero pasado luego de ser "conocerse por medio del trabajo y de conexiones mutuas". "Ambos están ocupados con trabajo pero se están divirtiendo juntos", exclamó en mayo una fuente para contar cómo iba la relación. "No es nada serio todavía". Este lunes la estrella mexicana alborotó a las redes al presentar su nuevo look veraniego: Eiza gonzález nuevo look Credit: IG/Eiza González Jason Momoa el 4 de abril pasado durante la premiere de la cinta Ambulance en Los Ángeles. Aunque desfiló por la alfombra roja, no se dejó ver con Eiza González, quien también estuvo presente: Jason Momoa premiere de la cinta Ambulance Credit: Getty Images Eiza Gonzalez Premiere "Ambulance" Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra persona cercana a la hija de la modelo mexicana Glenda Reyna afirmó que la estrella de Ambulance y I Care a Lot "quiere una relación a largo plazo" y no es alguien que salga en "citas casuales". "No es que él no lo tome en serio", afirmó una fuente respecto a Momoa, quien recientemente se separó de la actriz Lisa Bonet, con quien comparte dos hijos: Lola, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de 13. "Él amaba mucho a Lisa y sigue habiendo mutuo respeto entre ambos hasta donde yo sé".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eiza González y Jason Momoa ¡se acabó el romance!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.