¿Cómo va el romance de Eiza González y Jason Momoa? ¡Detalles de su relación amorosa! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza Gonzalez y Jason Momoa Credit: Arturo Holmes/MG21/Getty Images; Karwai Tang/WireImage Eiza González y Jason Momoa siguen acaparando la atención con su nuevo romance. ¿Qué sabemos de su relación? ¿Qué han revelado sobre su historia de amor y su futuro juntos? Empezar galería Brillando Eiza Gonzalez Credit: (Albert L. Ortega/Getty Images) Eiza González vive un gran momento. La actriz mexicana de 32 años protagoniza la película Ambulance y vive un romance con uno de los galanes más deseados en Hollywood. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio El flechazo Jason Momoa Credit: (David Livingston/FilmMagic) Una fuente reveló a PEOPLE que Momoa, de 42 años, y González son una pareja "exclusiva", que no salen con otras personas. La relación amorosa comenzó en febrero tras conocerse "por trabajo y conexiones en común". 2 de 6 Ver Todo Disfrutando el presente Eiza Gonzalez Credit: (Laurent Viteur/WireImage) "Ambos están ocupados con trabajo pero se están divirtiendo juntos", asegura una fuente a PEOPLE. "No es nada serio todavía". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Sonriendo a la vida Jason Momoa Credit: (Jeff Kravitz/FilmMagic) Jason Momoa vive un momento feliz, asegura una fuente cercana al actor. "Ellos están saliendo. Ella le importa", reveló a PEOPLE esta fuente sobre la estrella de Aquaman y González. "Él está en una buena etapa, trabajando en Fast X". 4 de 6 Ver Todo Nuevo capítulo Jason Momoa Lisa Bonet Credit: (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for TOM FORD) En enero, Momoa y la actriz Lisa Bonet anunciaron su separación tras casi 20 años de relación. Los actores tienen dos hijos juntos: Lola Iolani, de 14 años, y Nakoa Wolf, de 13. Momoa también tiene una relación cercana con su hijastra Zoë Kravitz, hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz. 5 de 6 Ver Todo Abriendo el corazón Eiza Gonzalez Credit: (RB/Bauer-Griffin/GC Images) Por su parte, Eiza ha tenido varios amores, pero aún no ha llegado al altar y no se ha convertido en mamá. Ella y Momoa están viendo "donde va" su relación. "Han estado pasando tiempo juntos cuando pueden y haciendo que funcione con sus dos ocupadas agendas", asegura a PEOPLE esta fuente. Esta persona asegura que ambos tienen "el mismo espíritu" divertido y aventurero. "Él es un muy buen hombre, muy generoso y feliz todo el tiempo", dice sobre Momoa, a quien describe como un hombre amoroso. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

