Eiza González sigue "divirtiéndose" con Jason Momoa tras su ruptura Eiza González y Jason Momoa siguen pasándola bien juntos pese a que ya no son pareja, según dijo una fuente a People. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Donde hubo fuego, cenizas quedan, reza el dicho popular y la llama del amor podría seguir encendida entre Eiza González y Jason Momoa. La expareja que habría dado por terminada su relación a principios de junio, parece estar pasando tiempo juntos nuevamente, disfrutando de las noches de verano en Londres. Todo podría ser una enorme coincidencia, pero los extortolitos se dejaron ver saliendo de los mismos bares por separado ¡a minutos de diferencia! Los encuentros bien podrían ser una casualidad del destino, pero una fuente cercana a los actores aseguró que Eiza y el actor planean seguir compartiendo su tiempo cuando sus caminos se crucen, reportó People. "Jason es un tipo cool. Eiza se divierte pasando tiempo con él. Ella también está superenfocada en su carrera y no tiene intenciones de complicar las cosas", aseguró la fuente. "En la vida, ella está donde quiere estar en este momento y está muy feliz. Ella verá a Jason cuando estén en la misma ciudad. Se mantiene en contacto con él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eiza Gonzalez y Jason Momoa Eiza Gonzalez y Jason Momoa | Credit: David Livingston/FilmMagic; David Livingston/Getty Images En mayo, otra fuente confirmó que la pareja había empezado su relación en febrero tras conocerse por medio del trabajo y gente en común, pero que la relación aún no era nada seria. "En este momento no es una situación muy seria y los dos solamente están viendo a donde los lleva", comentó la fuente. "Están pasando tiempo junto cuando pueden y tratando de que funcione con sus ocupadas agendas". Por varios meses, la pareja que mantuvo un bajo perfil, disfrutó de su relación fuera de cámaras, pero en junio, una fuente confirmó que el amor había llegado a su fin. "Simplemente son personas muy diferentes", expresó una fuente a People. Sin embargo, la pareja tenía la esperanza de arreglar las cosas. "Se quieren mucho habiendo compartido en silencio por algún tiempo antes de que [la relación] se hiciera pública", dijo otra fuente. "Están en diferentes etapas de su vida". Momoa anunció el fin de su matrimonio con Lisa Bonet el pasado enero tras cinco años de relación. La pareja tiene dos hijos en común: Lola, de 14 años; y Nakoa-Wolf, de 13.

