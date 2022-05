Exclusiva: ¡No imaginas quién es la nueva conquista de Eiza González en Hollywood! ¡La actriz mexicana sale con uno de los actores más sexys del momento! ¡Tenemos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eiza González vuelve a acaparar titulares después de que su nueva relación romántica haya visto la luz: según confirmó la anglosajona PEOPLE en exclusiva, la actriz ha robado el corazón del mismísimo Aquaman, Jason Momoa, después de que éste sorprendiera al mundo recientemente con el fin de su matrimonio tras casi 20 años de relación. Papás de dos hijos, Lola Iolani y Nakoa-Wolf, y una de las parejas más estables en el mundo de Hollywood, Lisa Bonet, quien tiene 54 años, y Jason Momoa, de 42, anunciaron su divorcio en enero. Ahora Aquaman sale con la joven actriz mexicana, de 32 años, según confirmaron numerosas fuentes. "Está en un momento excelente, muy ocupado, yrabajando también para Fast X… Sí, están saliendo. A él le importa Eiza González, sin duda", reveló una fuente cercana a la pareja a PEOPLE. "Todavía no es algo serio, los dos están muy ocupados, pero se están divirtiendo". Eiza González Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images via Getty Images Jason Momoa Aquaman Credit: Rodin Eckenroth/WireImage via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mes pasado, Momoa fue fotografiado en la alfombra roja de la premiere de Ambulance, la última película de Eiza, pero no posaron juntos. Antes de Eiza, hubo rumores de que el sexy actor estaba saliendo con Kate Beckinsale después de ser captado compartiendo abrigo con la actriz en la fiesta de Vanity Fair tras los últimos sonados premios Oscars: "¡la mujer tenía frío!", aclaró rápidamente entonces a Extra el actor. "Ella es encantadora, yo fui muy amable, simplemente un caballero", afirmó. Eiza González Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic via Getty Images Así anunciaron Lisa Bonet y Jason Momoa el fin de su relación: "hemos puesto fin a nuestro matrimonio", compartieron ambos en un comunicado de prensa. Tras su boda en noviembre de 2007, "ambos evolucionamos por caminos diferentes y queremos vivirlos, aunque el amor entre nosotros permanece. Queremos ser libres, independientes el uno del otro, para ser quienes realmente somos ahora", expresaron. También añadieron que continuarían enseñando a sus hijos su devoción por la vida y todas sus maravillosas posibilidades. "Que el amor venza, J & L", firmaron.

