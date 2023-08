¡Eiza González impacta en L.A. con bra y leggings mostrando sus abs de acero! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza González Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz mexicana deslumbra al salir del gimnasio con cuerpo de impacto. Además, Tori Spelling saliendo del hospital con aspecto preocupante, y Antonela Rocuzzo causa revuelo en los entrenamientos de Leo Messi, ¡míralos! Empezar galería Eiza González Eiza González Credit: Backgrid/The Grosby Group Como salida de una revista la actriz y modelo mexicana impactó en las calles de L.A. con sus curvas, ¡y qué abdominales! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Antonela Roccuzzo Antonela Rocuzzo Credit: Backgrid/The Grosby Group La esposa del campeón de fútbol soccer Leo Messi causó revuelo con su presencia en uno de sus entrenamientos en Miami, ¡qué guapa! 2 de 6 Ver Todo Tori Spelling Tori Spelling Credit: Splash News/The Grosby Alarmantes imágenes surgen de un hospital de Los Ángeles, CA., donde la exestrella de la serie Beverly Hills, 90210 fue dada de alta tras una breve estadía por un mal aún no revelado. La hija del multimillonario productor Aaron Spelling mostraba moretones en el rostro y un aspecto demacrado en medio de reportes de que se encontraría viviendo en una casa móvil con sus hijos. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Sofía Vergara Sofía Vergara Credit: Mega/The Grosby Group La actriz colombiana se dejó ver a las afueras de los estudios del show America's Got Talent en Pasadena, CA., mientras que poco a poco se aplaca la tormenta que se desató con su divorcio de Joe Manganello. 4 de 6 Ver Todo Paquita la del Barrio Paquita la del Barrio Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La legendaria cantante mexicana se presentó con integrantes de La Sonora Santanera para anunciar su el concierto que realizarán juntos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con su gira Juntos, La Última Parada Tour. 5 de 6 Ver Todo Lizzo Credit: Splash News/The Grosby Group 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

