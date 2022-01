Eiza González habla de la María Félix que interpretará: "Ni villana ni ángel" Eiza González, quien interpreta a María Félix en su nuevo proyecto, demostró que se ha llegado a introducir en la piel del ícono mexicano que también fuera conocida como La Doña o María Bonita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como buena latina, Eiza González está orgullosa de representar sus raíces en Hollywood y así lo hará cuando interprete al personaje de María Félix en una película que levanta mucha expectación. Durante una entrevista con Vogue México, la actriz, dijo que no le gusta hablar mucho de la película porque pretende que "el proyecto hable por sí mismo cuando esté listo", pero sí demostró que se ha llegado a introducir en la piel del ícono mexicano, que también fue conocida como La Doña o María Bonita. "Lo único que sí te sé decir es que estamos superinvolucrados con el patrimonio de María", aseguró la actriz de 31 años. "Obviamente mi intención es filmarla en mi país, ir a México, traer más oportunidades a su escena, más trabajos. En fin, la intención es realmente honrar a María, contar una historia de una mujer increíblemente potente y con mucha personalidad, muy compleja, ¿sabes? Multifacética, multidimensional, que no es ni una villana, ni un ángel y eso es algo que para mí es muy importante reintroducir: esta mujer contemporánea que es real, que también tiene fallas", indicó González. El pasado año la actriz confirmó que finalmente le habían dado el papel de María Félix en el filme. "Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presenta a mujeres, a saber, mujeres latinas", escribió en su cuenta de Instagram. "María [Félix] fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros. ¡Estoy muy agradecida con los herederos de Maria Felix por elegirnos para compartir su historia con el mundo!", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, uno de los productores de la película, Walter Rivera, dijo al medio Deadline que se sentía orgulloso de que González fuera quien hiciera el personaje de la mexicana. "Durante mucho tiempo hemos estado buscando al socio adecuado para contar la historia de María. Estamos orgullosos de asociarnos con Eiza González, ya que encarna gran parte de la fuerza, inteligencia, pasión, carácter y belleza de María", sostuvo.

