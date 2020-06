Eiza González explota contra El gordo y la flaca por esta publicación, que Univision atribuye un "error" La actriz se mostró muy molesta por esta publicación que compartió el programa en sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eiza González, quien se encuentra haciendo carrera en Hollywood, explotó este jueves contra el programa de televisión El gordo y la flaca (Univision) a través de las redes sociales luego de que el espacio presentado por Lili Estefan y Raúl de Molina publicara unas fotos de la actriz y cantante con las que dejaban entrever alarmados que la intérprete de 28 años tenía celulitis en sus piernas. “Captamos a Eiza dando un lindo paseo con sus tiernas mascotas, pero el lente vio algo más que eso. ¿Celulitis?”, se preguntaba el perfil de Twitter de El gordo y la flaca. La que fuera protagonista juvenil de la exitosa telenovela Amores verdaderos no se tomó nada bien la publicación del programa y expresó su malestar en redes. “Periodismo como el suyo es el cáncer de la sociedad. Les debería dar vergüenza. Tengo celulitis mientras corro en una foto ¿y? Gracias a Dios me siento cómoda con mi cuerpo pero esto vende expectativas falsas a la sociedad y es body shaming y bullying”, escribió Eiza. La queja de la actriz, que fue muy aplaudida y compartida por sus incondicionales seguidores en las redes sociales, hizo que el programa se viera obligado a eliminar su publicación de las redes sociales. “Fue un lamentable error del equipo de redes sociales que hemos solucionado – el tweet ha sido borrado”, dijo una fuente de Univision. “Iba en contra de los esfuerzos y el contenido de Univision para empoderar a la mujer y publicar información factual”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pocas horas después, ya más calmada, Eiza envío un mensaje por Twitter en el que insta a sus seguidores a no dejarse llevar por los estereotipos que impone la sociedad. “Tengo celulitis y está bien ser imperfecta. Sean felices con sus imperfecciones. No permitan que la sociedad los haga sentir inseguros por el estereotipo que tratan de imponernos. Es perfecto ser imperfecto”, expresó la actriz a modo de conclusión. Una de las celebridades que aplaudió las palabras de Eiza fue la actriz mexicana Karyme Lozano. “Estoy contigo nena. Estás hermosa, pero siempre van a buscar algo. A mí me lo han hecho varias veces y mi respuesta es como tú también. No podemos vender falsas expectativas especialmente a las jóvenes. Somos seres normales y nadie es perfecto”, escribió. Y tú, ¿qué opinas?

Close Share options

Close View image Eiza González explota contra El gordo y la flaca por esta publicación, que Univision atribuye un "error"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.