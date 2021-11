Eiza González destrozada tras la muerte de su 'querido piojo': "Aún no logro asimilarlo" Con el corazón roto y sin poder creer lo sucedido, Eiza González se despidió así de su cómplice del alma. "Dios lo tenga en su gloria". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumple una semana de la muerte de Octavio Ocaña, una de sus colegas y compañeras de aventuras en el set ha salido a la luz para compartir su dolor. Ha sido Eiza González. Ha tardado días en procesar lo sucedido y, todavía con dolor, ha sacado fuerzas para expresar cómo siente ante la trágica pérdida. Lo ha hecho en su perfil de Twitter y con un escrito cargado de sentimiento y tristeza ante la partida del que fuera su compañero en la telenovela Lola, érase una vez. "Llevo varios días tratando de digerir la terrible noticia sobre Octavio. Quiero compartir que mi tiempo con él en Lola fue increíblemente especial ya que él y yo pasábamos bastante tiempo juntos. incluyendo su familia. Me llena de tristeza lo sucedido y aún no logro asimilarlo", describió en uno de los mensajes. La actriz de 31 años se despidió de su querido 'piojo' con esta tierna foto y unas palabras llegas de amor y pesar. "Espero que Dios lo tenga en su gloria y mi corazón está con su hermosa familia, lamento tanto esta pérdida y están en mis pensamientos y corazón", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las palabras de Eiza denotan tristeza ante la partida de su compañero del alma, entonces un niño de apenas 9 añitos que hacía las delicias de sus compañeros. De este precioso encuentro televisivo es que nació el cariñoso apodo de 'piojo'. Juntos formaron un equipo maravilloso en esta historia de Pedro Damián en 2008. La muerte de Octavio ha dejado un gran vacío en el público, sus familiares y todos sus compañeros de profesión que con tanto cariño lo recuerdan.

