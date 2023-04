Eiza González deslumbra con su estilo glam en el rodaje de la nueva película de Guy Ritchie, ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza Gonzalez filmando pelicula de Guy Ritchie Credit: Mega/The Grosby Group La actriz y modelo mexicana arrancó suspiros en Londres con su elegancia y vibras estilo María Félix. Además, fotos de Bad Bunny en Coachella, Chiquis y Kim Loaiza, ¡míralos! Empezar galería Eiza González Eiza Gonzalez filmando pelicula de Guy Ritchie Credit: Mega/The Grosby Group La actriz y modelo mexicana deslumbró con su estilo glam y vibras estilo María Félix al aparecer en las locaciones de la cinta The Ministry of Ungentlemanly Warfare que filma bajo la batuta de Guy Ritchie en Londres. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Loaiza y JD Pantoja Kim Loaiza y JD Pantoja Credit: Medios y Media/Getty Images La parejita se comió a besos durante el concierto de la influencer y cantante celebrado en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. 2 de 7 Ver Todo Bad Bunny Bad Bunny Coachella 2023 Gorillaz Credit: Michael Loccisano/Getty Images for Coachella Una semana después de su inicial y triunfal concierto como cabeza del festival de Coachella, edición 2023, el Conejo Malo regresó a Indio, California, para cerrar con broche de oro su participación acompañando al grupo británico Gorillaz en un sensacional set musical. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Fedro y Chiquis Fedro y Chiquis Credit: Cortesía: Maykel Pérez Otro gran evento que dejó muy buen sabor de boca fue la pasada entrega de premios Latin American Music Awards 2023, donde encontramos en la alfombra roja al finalista del concurso Viva el Sueño (Univisión) con la cantante y empresaria mexicoamericana. 4 de 7 Ver Todo Kate del Castillo y Jessica Maldonado Kate del Castillo Jessica Maldonado Los Angeles Times Festival Of Books Credit: David Livingston/Getty Images La actriz, productora y empresaria mexicana (izq.), y la reconocida periodista —antigua reportera de El Gordo y la flaca (Univision)— aparecen en plena charla durante su participación en el Festival de libros del diario The New York Times en Los Ángeles, CA. 5 de 7 Ver Todo Elsa Pataky Elsa Pataky Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y modelo española luce su atlética figura en una competencia hípica celebrada en Tamborine, Australia. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Stephen Colbert y Danny Trejo Stephen Colbert y Danny Trejo Credit: Scott Kowalchyk/CBS via Getty Images El actor, empresario y autor mexicoamericano compartió una de sus famosas recetas en el programa nocturno The Late Show with Stephen Colbert de CBS. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

