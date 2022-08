Eiza González ¡descalza por la calle y presumiendo sus envidiables abs! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza González Credit: Eiza González La actriz y modelo mexicana dejó a todos boquiabiertos en L.A., ¿dónde quedaron sus zapatos? Además ¡le roban un beso en la boca a William Levy durante evento público! Mira las mejores fotos del día. Empezar galería Eiza González Eiza González Credit: Eiza González La actriz y modelo mexicana dejó a todos boquiabiertos al salir descalza por las calles de Los Ángeles y al parecer con un pie lastimado. ¡Pero no se apuren! La bella estaba haciendo una pausa durante una sesión en un SPA de West Hollywood. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Sandra García-Sanjuán y William Levy William Levy lo besan en la boca Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La fundadora del festival Starlite en Valencia no se resistió y le robó un beso en la boca al guapísimo actor cubano durante su aparición en su gala anual celebrada en Marbella. 2 de 6 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Mega/The Grosby Group Mientras mantiene en vilo a los fans sobre su futuro en el popular programa America's Got Talent, la colombina deslumbró literalmente con el destello de su anillo de casada ¡qué flash de su diamante! 3 de 6 Ver Todo Anuncio Jutes y Demi Lovato Demi Lovato y su novioJutes Credit: Splash News/The Grosby Group La actriz y cantante y su nuevo novio se abren paso al salir de un club en Manhattan, en medio del runrún que se ha desatado por su nuevo tema que muchos aseguran va dirigido a su ex, Wilmer Valderrama. 4 de 6 Ver Todo Prince Royce Prince Royce Credit: REX Features/ Shutterstock/The Grosby Group El bachatero se abre paso por las calles de Nueva York para celebrar el desfile del día dominicano. 5 de 6 Ver Todo 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

