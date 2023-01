Eiza González desata críticas por defender a Shakira ¿por qué? Como otros famosos, Eiza González no dudó en apoyar a Shakira tras dar a conocer, en una canción la infidelidad que sufrió por parte Gerard Piqué; dicho respaldo de la actriz no fue bien visto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Shakira dio a conocer su más reciente sencillo "Music Session #53", que realizó en colaboración con Bizarrap, se desató una gran controversia debido a que la cantante puso al descubierto en este tema la infidelidad de la había sido víctima por parte de Gerard Piqué, quien le fue desleal con Clara Chía su actual novia. Ante ello, muchos famosos se pronunciaron a favor o en contra de alguna de las partes, tal fue el caso de Eiza González, que no dudó en posicionarse a favor de la también compositora colombiana. "Te amo Shakira", mencionó González en su cuenta de Twitter. "¡¡Feliz de apoyar a una latina que le está rompiendo!! Feliz de que estés de regreso haciendo música Shakira". Lo que parecía un respaldo inocente por parte de la actriz mexicana no fue bien recibido por parte de los internautas, quienes no dudaron en compararla con una Clara Chía, debido a que la señalan de haber sido la causante de la infidelidad de Liam Hemsworth cuando él mantenía una relación sentimental con Miley Cyrus, quien lanzó el tema "Flowers" para hablar, justamente, de los engaños de los que ha sido víctima. "Tan feliz que claramente también fuiste la amante de Liam cuando todavía andaba con Miley Cyrus?"; "Miley te envía flores"; "Si usted estuvo con Liam cuando seguía casado con Miley. Ya no hay vergüenza, Eiza. ¿¿¿Quiere que le enseñe las fotos??? ¿¿¿Quiere que le enseñe???", y "Por favor no te hagas la boba. Miley y Liam anunciaron que se separaron y tú saliste en fotos con él cinco días después. Y encima de todo, te atreviste y te burlaste de ella. Tú literalmente sos la Clara en la historia y claramente eres igualita que Liam. Falta de respeto", mencionaron los usuarios. Eiza Gonzalez y Shakira Eiza Gonzalez y Shakira | Credit: Mike Coppola/Getty Images; Marc Piasecki/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la película Ambulance no se quedó callada y desmintió a sus detractores de manera directa y contundente. "¡Hola! Esto es completamente incierto", advirtió. "Nunca en mi vida eh sido parte de ro ninguna infidelidad. Nunca. Por favor no distorsionen información". Pese a la aclaración de Eiza González la polémica a su alrededor no ha cesado. Por su parte, Shakira sigue cosechando éxitos con su canción que, hasta el momento tiene más de 135 millones de vistas en YouTube y contando.

