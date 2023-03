Eiza González de fiesta con guapo empresario ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza Gonzalez y el empresario Andrei Gillott salen juntos de una fiesta de San Patricio Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Eiza Gonzalez con apuesto galán, el vestido estilo quinceañera de Dayanara Torres del que todos hablan y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería Eiza González junto a Andrei Gillott Eiza Gonzalez y el empresario Andrei Gillott salen juntos de una fiesta de San Patricio Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El el día de San Patricio, la actriz Eiza González y el empresario Andrei Gillott fueron fotografiados llegando juntos a una fiesta en West Hollywood. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Dayanara Torres homenajeada Dayanara Torres es homenajeada en la Gala de de Susan G Komen como sobreviviente de cáncer y colaboradora de esta institución benéfica. Credit: Photo © 2023 Alfredo Rolón/The Grosby Group Dayanara Torres fue homenajeada en la Gala de de Susan G Komen, en San Juan, Puerto Rico, como sobreviviente de cáncer y colaboradora de esta institución benéfica. Para la velada, la empresaria y presentadora apostó por un hermoso vestido rosado del cotizado diseñador puertorriqueño Harry Robles. 2 de 7 Ver Todo Gisele Bundchen en Costa Rica Gisele Bundchen pasea por la playa en Costa Rica entre rumores de un nuevo romance Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Así de sonriente se dejó ver la modelo brasileña Gisele Bundchen durante un paseo por una playa en Costa Rica entre rumores de un nuevo romance con su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jennifer López de fiesta con Revolve JLo no pasa desapercibida con un abrigo de plumas para el lanzamiento de 'Jennifer Lopez X Revolve' Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Jennifer López lució un extravagante top con plumas y un vestido de raso negro con aberturas en su fiesta de lanzamiento de su nueva colaboración de zapatos con Revolve en Los Ángeles. 4 de 7 Ver Todo William Levy, foto del recuerdo Antonio Sustiel con actores William Levy, Elizabeth Gutierrez and Carolina Lizarazo en Miami Credit: The Lee Agency El empresario Antonio Sustiel se tomó esta foto del recuerdo junto a los actores William Levy, Elizabeth Gutierrez y Carolina Lizarazo, en Miami. 5 de 7 Ver Todo Paulina Rubio promociona "No es mi culpa" Paulina Rubio regresa a México para promocionar su nuevo sencillo "No Es Mi Culpa" Credit: Mezcalent La Chica Dorada, Paulina Rubio, regresó a México para promocionar su nuevo sencillo "No es mi culpa". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Brendan Fraser en Koreatown Brendan Fraser lleva a su familia a comer barbacoa coreana en Los Ángeles Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El reciente ganador del Oscar por la película The Whale, Brendan Fraser, salió a una parrillada coreana con su familia en Koreatown, Los Ángeles. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

