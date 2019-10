Eiza González presume cuerpazo para Halloween y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group Además: Selena Gómez sonríe a la vida; Bradley Cooper sorprende al aparecer con su hijita en público; Paz Vega apoyando a La Academia Latina de la Grabación y Maluma se emociona con un juego de baloncesto ¡Míralos! Empezar galería Sexy noche de brujas Image zoom Backgrid/The Grosby Group Eiza González mostró sus mejores atributos camino a una fiesta de Halloween en Hollywood ¡Miauuuu! Advertisement Advertisement ¡Digan queso! Image zoom James Devaney/GC Images Selena Gómez no pierde la sonrisa ni por Justin Bieber y así de contenta la vimos con una fan por las calles de Manhattan ¡Bien! Papaíto Image zoom The Image Direct/The Grosby Group Bradley Cooper hizo una rara aparición pública con su hija Lea De Seine, de 2 añitos, por las calles de Manhattan. Advertisement ¡Maja! Image zoom Y en Miami captamos a la bella Paz Vega tras bambalinas grabando el video de promoción de la XX Entrega Anual del Latin GRAMMY donde ella aparecerá como coanfitriona al lado de Ricky Martin y Roselyn Sánchez. ¡Fuerza! Image zoom James Devaney/Getty Images Luego de sus rumores de romance con la modelo Winnie Harlow y de filmar con Jennifer López, Maluma se dio un merecido descanso para disfrutar de un partido de baloncesto disputado por los Chicago Bulls y New York Knicks en la Gran Manzana. Hora tierna Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Mariana Treviño y Omar Chaparro posan tiernamente durante la presentación de su nueva película Los Rodriguez Y Mas Alla, que tuvo lugar este lunes en Ciudad de México. Advertisement Advertisement Advertisement Las fieras Image zoom Brian Ach/Getty Images for Apple TV Reese Witherspoon y Jennifer Aniston llevaron su glamour hollywoodense al Lincoln Center de Nueva York para la premier de su nueva serie The Morning Show, que debutará en Apple TV. ¡Arrancan! Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Y el Ciudad de México captamos al apuesto José Ron listo para iniciar el rodaje de la película Te doy la vida. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

