Eiza González corta el aliento con su escotado vestido blanco ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza González Apple TV "Extrapolations" Credit: Michael Tullberg/FilmMagic La actriz mexicana dejó a todos sin aliento en Hollywood. Además, Maluma y Demi Lovato, muy fashion, y Pedro Pascal con curioso look, ¡míralos! Empezar galería Eiza González Eiza González Apple TV "Extrapolations" Credit: Michael Tullberg/FilmMagic La actriz mexicana dejó a todos sin aliento con su sexy y escotado vestido al desfilar por la alfombra roja del Hammer Museum, en Los Ángeles, donde se presentó la serie Extrapolations de Apple TV+. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Paulina Rubio Paulina Rubio Launches Album No Es Mi Culpa Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images La Chica Dorada vistió de rosa y blanco para presentar su nueva producción discográfica titulada No Es Mi Culpa, en el hotel Mondrian de la Ciudad de México. 2 de 6 Ver Todo Demi Lovato Demi Lovato Boss Spring/Summer 2023 Credit: Manny Hernandez/Wireimage La actriz y cantante mexicoamericana lució el color de moda en el desfile de la marca Hugo Boss realizado en Miami, FL. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Maluma Maluma Boss Spring/Summer 2023 Credit: Manny Hernandez/Wireimage Ahí mismo vimos al cantante colombiano con su novia y un look muy especial de bermudas, ¡wow! 4 de 6 Ver Todo Pedro Pascal Pedro Pascal Credit: Backgrid/The Grosby Group El actor chileno, que está en los cuernos de la Luna con las series The Last Of Us (HBO) y The Mandalorian (Disney+) fue otro al que captamos usando bermudas, en su caso, para hacer ejercicio en Los Ángeles, ¡olé! 5 de 6 Ver Todo Alfonso Herrera poncho herrera que viva mexico Credit: Mezcalent El ex RBD —y único integrante del grupo musical que no participará en su esperada gira 2023— hizo acto de presencia en el estreno de la película ¡Viva México!, en la capital de dicho país. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

