Eiza González estalla contra quienes aseguran que tiene romance con James Marsen: "Paren su misoginia" Cansada de que la relacionen sentimentalmente con diversos actores, Eiza González enfrenta por primera vez las especulaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Eiza González fue relacionada sentimentalmente con James Marsden. Cuando fue cuestionada públicamente al respecto, aseguró que solo se trataba de una amistad y fue contundente al responder que "la gente tiene amigos". Sin embargo, las especulaciones al respecto continuaron señalando que existía un romance entre ambos actores. Ante ello, la protagonista de la película Ambulance se pronunció de nueva cuenta y de manera contundente. "Repito. La gente tiene amigos", advirtió en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Twitter. "Por millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mi es un romance. Paren con su misoginia por el amor de Dios". Los usuarios reaccionaron ante este comentario de la titular de la telenovela Lola, érase una vez. "Me preguntó¿por qué siempre a las mujeres (influencer, actrices, cantantes) siempre que las ven con un hombre las empiezan a relacionar y con chismes? Que chingón sería que los reporteros dejarán de inventar y/o suponer cosas", dijo una internauta. Eiza Gonzalez Premiere Screening Babylon XC_IPA_Global Premiere Screening Of Paramount Pictures Babylon_205 Credit: Xavier Collin/Image Press Agency/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay que vender chismes, deberías aprender a lidiar con eso, porque los programas de chismes no respetan la privacidad de ningún artista"; "El hecho que a una mujer se le relacione con cualquier hombre solo por el hecho que las mujeres podemos ofrecer sexo o afecto de mujer es muuuuy misógino", y "Sí es misoginia. Están dando a entender que las únicas razones por las que un hombre puede estar cerca de una mujer es solo por romance. Ella ya ganó, tú tienes que estudiar un poco más", agregaron. "Llevamos como 15 años en la misma situación contigo, de verdad que la prensa ya no sabe que más inventar y es muy triste ver cómo para los chismes siempre están y para hablar de tu trabajo no, que es lo que realmente importa, luego tienen el descaro de pedir un respeto que no dan", y "Exacto mi amor, no le hagas caso siempre por cualquier tontería quieren inventar chismes y cosas que no son. Que tristeza da este mundo cada día", fueron otros comentarios. Pese a estos comentarios, Eiza González sigue consolidándose profesionalmente en Hollywood y ya prepara varios estrenos para el próximo año.

