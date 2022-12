Eiza González con escote de infarto en la fiesta navideña de Leonardo DiCaprio Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo dejó a todo boquiabiertos con el sexy modelito que eligió para acudir a la exclusiva reunión. ¡Además! Kim Kardashian manda saludos navideños con todos sus hijos y Eva Longoria y su hijo Santi modelando pijamas a juego ¡míralos! Empezar galería Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y modelo mexicana luce radiante con un vestido súper sexy al salid de la fiesta navideña de Leonardo DiCaprio, en Los Ángeles, CA. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Zoë Saldaña y Marco Perego Zoe Saldaña y Marco Perego Credit: The Image Direct/The Grosby Group Los padres de tres hijitos salieron cafecito en mano a hacer compras por un mercadito del lujoso barrio de Bel-Air, en la soleada Los Ángeles. 2 de 6 Ver Todo Kim Kardashian y sus hijos La empresaria y estrella de Hulu apareció radiante en set navideño para desear a todos una feliz Navidad al lado de sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Eva Longoria y su hijo Santi La actriz, productora y empresaria también se asomó a la red para desear unas felices fiestas a todos y presumir sus pijamas a juego con su hijo Santiago Bastón. 4 de 6 Ver Todo Summer Rose Castillo Summer Rose y April Hernandez Castillo Alma's Way PBS Credit: The Lee Agency La joven actriz que presta su voz a la protagonista de la serie animada Alma's Way (PBS) posó al lado de su madre, la también actriz April Hernández Castillo (Dexter y Prodigal Son), su padre, Zalo, y su hermanita, Lyla, para desear a todos una feliz Navidad. 5 de 6 Ver Todo Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman Acompañados de su hijo Tadeo los actores se pasaron por la red para dejar esta bonita postal navideña enviando saludos y los mejores deseos de fin de año. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

