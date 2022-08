Eiza González presume bikinazo en Cerdeña y dispara el mercurio: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza González muestra su belleza en un bikini de leopardo en un yate en Cerdeña Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Eiza González en diminuto bikini y Selena Gómez celebrando su cumpleaños con un apuesto galán italiano: no dejes de ver las fotos trending del día Empezar galería Eiza González Eiza González muestra su belleza en un bikini de leopardo en un yate en Cerdeña Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Durante sus vacaciones de verano en Cerdeña, la actriz mexicana de 32 años mostró su figura sensual con un conjunto de bikini con estampado animal. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Selena Gómez Selena Gomez apaga las velas de su pastel cumpleaños numero 30 en la costa de Amalfi Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Selena, quien recientemente celebró su cumpleaños número 30, parece continuar con las celebraciones con amigos durante sus vacaciones en la costa de Amalfi. La actriz disfrutó de una excelente comida italiana y del tintineo de copas en un restaurante donde la sorprendieron con un pastel. 2 de 8 Ver Todo ¡Feliz cumpleaños! Selena Gomez apaga las velas de su pastel cumpleaños numero 30 en la costa de Amalfi Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Y luego de soplar las velitas de su cumpleaños, Selena Gómez se dejó ver en actitud cariñosa con el productor de cine italiano-canadiense Andrea Iervolino. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Camila Cabello Camila Cabello muestra su abdomen mientras disfruta de una salida matutina junto a su madre en Los Ángeles. Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby La intérprete de "Havana" disfrutó de una salida matutina junto a su madre en Los Ángeles. 4 de 8 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria se ve radiante en con un blazer rosa y pantalones cortos a juego para cenar en LA Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz y empresaria de 47 años lució radiante ataviada con un blazer rosa y pantalones cortos a juego de Skies Are Blue para cenar en Los Ángeles. 5 de 8 Ver Todo Livia Brito Livia Brito en una escena de la telenovela "Mujer De Nadie Credit: Mezcalent La actriz cubana grabando una escena de la telenovela Mujer de nadie, producción de Giselle González que se transmite por Las Estrellas en México y por Univision en Estados Unidos y que llega a su final este viernes. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tiare Paula Arenas, Marger y Daniel Rene, dijeron presentes para apoyar a la cantautora Revelación TIARE durante el lanzamiento de su EP DIECISEIS en Miami Credit: LABULLA PR Agency Los artistas Paula Arenas, Marger y Daniel Rene dijeron presente para apoyar a la cantautora revelación durante el lanzamiento de su EP Dieciséis, en Miami. 7 de 8 Ver Todo Juan Pablo Llano juan pablo llano y liliana gonzalez obra ella o yo en miami Credit: LABULLA PR Agency El actor colombiano y la actriz Liliana González presentaron exitosamente la obra Ella o yo, en Miami. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

