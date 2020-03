Eiza González ayuda a los pequeños negocios durante la pandemia La actriz mexicana Eiza González está pasando estos momentos de crisis al lado de su mamá y admite que tiene miedo por el porvenir de México, donde vive su progenitora. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos momentos de crisis, Eiza González está poniendo sus redes a trabajar a favor de pequeños negocios que han sido afectados por la pandemia del coronavirus. La actriz mexicana que cuenta con más de seis millones de fanáticos en sus redes sociales puso a disposición de sus seguidores sus plataformas para promover sus negocios y productos durante este tiempo de distanciamiento social en el que muchos no han podido cumplir con sus ventas diarias. “Me mensajeo con mis fanáticos activamente y le he pedido a la gente que me envíe [la información] de cualquier tipo de negocio local para retuitear y asegurarme que lo vea otra gente”, dijo González a PEOPLE. “No solamente mis fanáticos, pero todo tipo de gente y negocios, siendo conscientes que es importante ayudar a los [negocios] locales lo más posible en este momento. Para eso es lo que me gusta utilizar mis redes sociales, para crear conciencia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz asegura que no solamente ayuda en tiempos de crisis sino que durante todo el año, ya que está activamente involucrada en distintos proyectos. “Hago caridad los 365 días del año. No solamente en [momentos] de crisis”, afirma. “Y creo que ese es el poder que tenemos como gente pública: levantar la voz y usarla para mejorar”. La actriz actualmente está siguiendo las normas de distanciamiento social acompañada de su mamá, Glenda Reyna, quien quedó varada con ella en Estados Unidos tras asistir a la premiere de su más reciente película, Bloodshot. Sin embargo, González está preocupada no sólo por el bienestar de su familia que vive en México, sino también por cómo esta pandemia podría afectar a sus compatriotas. “Aún tengo a toda mi familia en la Ciudad de México. Estoy realmente preocupada por ellos y por mi país”, confesó. “Tengo días en los que me siento realmente emocionada y positiva y proactiva, y días donde me derrito y lloro porque tengo miedo. No tengo miedo por mí, honestamente. Tengo miedo por la humanidad y por mi gente, y cómo es que mi país podrá pasar por esto con nuestra infraestructura. Realmente me preocupan esas cosas. Pero lo único que puedes hacer en su momento es no congelarte y tomar acción”. La actriz tuvo que cancelar su tour de promoción de su película junto a Vin Diesel debido a la crisis sanitaria, por lo que no pudo viajar ni convivir con sus fanáticos. Así que está utilizando las redes sociales para mantenerse en contacto y compartir anécdotas e imágenes detrás de cámaras de la filmación. Advertisement

Eiza González ayuda a los pequeños negocios durante la pandemia

