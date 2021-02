Close

¡Eiza Gónzalez se estrelló con su bici por distraerse al grabar un video! Te mostramos el clip donde puede verse el percance en el que la famosa actriz se jugó la vida. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras que un amigo iba grabando la escena tras ella, Eiza González pedaleaba a bordo de su bicicleta por una clásica calle de la ciudad de Los Ángeles, adornada a ambos lados con altísimas palmeras y luciendo su espectacular figura en una idílica estampa. Desafortunadamente, el asunto no acabó bien. Al adelantar a la actriz, mientras seguían tomando su video, ella posó con mucha gracia y estilo, pero la inspiración se le fue de las manos y acabó dándose un golpe: su sombrero le tapó los ojos y al ir a alcanzar el manillar sin ver, se precipitó contra el suelo. Algunas personas se preocuparon: "oh, no, ¿te has hecho daño?", "¿estás bien?", mientras que muchos otros se rieron del accidente, ya que afortunadamente no tuvo graves consecuencias y ella misma lo compartió haciendo un chiste del susto que sin duda se llevó… Más de una celebridad comentó en el muro de la bella actriz. "Oh my Gaaaa ¿estás bien?", le preguntó cómicamente Omar Chaparro; Sebastián Rulli lloró de risa junto a una expresión demasiado explícita para escribirla aquí y Chui Navarro después de decir "oh, no", no pudo evitar lanzar un piropo al estupendo derrière de la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eiza González también compartió en sus historias un screenshot de la conversación que tuvo con su mamá, Glenda Reyna: "No mam- Eiza, eres todo un caso. Quién ching- te tomó el video, fue casualidad o qué onda", le espetó su madre en un tono muy coloquial. Image zoom Credit: IG Eiza González "Mi amigo Dave, obvio, cómo crees que voy a planear caerme, jajaja", contestó su famosa hija, quien también escribió sobre la foto: "pos ni que fuera payaso, pa' caerme a propósito". ¡Qué suerte y menos mal que todo terminó bien para la actriz!

