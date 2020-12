Close

La hermana del fallecido cantante Efrén Rubén lo recuerda con emotivo mensaje: así era su vida familiar La trágica muerte del joven cantante cubano Efrén Rubén en un accidente dejó a muchos en shock. Así era su vida familiar. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia de la muerte del joven cantante cubano Efrén Rubén dejó a muchos devastados. El artista de murió el pasado 25 de diciembre en un accidente en Estados Unidos, informó su manager, Danny Jacomino. La esposa del cantante lo recordó con un desgarrador mensaje en Instagram. Adia Isabel Torres, su hermana, le dedicó las siguientes palabras: "Me gusta pensar que voy a verte. No sé en qué lugar, ni en que estación o circunstancia. No sé si hoy, mañana, en unos años o en alguna otra vida. No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos; en forma de personas, de agua y piedra, flor y tierra, o lluvia y cielo. Solo pensar que voy a verte de algún modo; en algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente. Solo pienso en eso. Me gusta pensar que voy a verte. Te llevo en mi alma". Image zoom Credit: Instagram/ Efrén Rubén SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven compartió varias fotos junto a su hermano en Instagram y sus seguidores la llenaron de mensajes de apoyo en este doloroso momento. "No dejará nunca de cuidarte", le escribió un seguidor. "Bella mucha fuerza para tí, tu mamá y tu hermana", comentó otro. Image zoom Credit: Instagram/ Adia Isabel Torres El artista tenía una prometedora carrera y toda una vida por delante. El pasado 24 de diciembre, un día antes de su repentina muerte, Efrén Rubén lanzó el video de su tema navideño “El tren de la alegría” y compartió el que sería su último mensaje. Image zoom Sus hijas y su esposa eran su mayor orgullo y fuente de fuerza. "Mis dos corazoncitos, guiándome por la vida", escribió el cantante junto a una foto de sus pequeñas en Instagram. Nuestro más sentido pésame para sus seres queridos. Que en paz descanse.

