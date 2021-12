Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores aseguran estar más unidas tras rumores de infidelidad La participación de la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, estuvo rodeada de rumores de una posible infidelidad de parte de la modelo ¿qué dice la pareja al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La participación de Kimberly Flores en el reality La casa de los famosos fue motivo de una serie de especulaciones, debido a que se rumoraba que la esposa de Edwin Luna había sido infiel con uno de los compañeros con los que compartió la estadía en dicha emisión. El cantante decidió pedirle que saliera del programa y continuaron su vida ante la polémica generada a su alrededor. Ahora, la pareja asegura estar mucho más unida. "Estamos muy agradecidos con la vida porque la pandemia nos trajo cosas profesionalmente un poco fuertes de mi trabajo y demás", mencionó Lima a los medios de comunicación. "Pero como familia nos unió más; estamos muy agradecidos, muy contentos. Creo que hay cosas que tenemos superar y seguir adelante, y eso estamos haciendo nosotros. Estamos más fuertes que nunca". Respecto a las críticas que Flores ha recibido tras formar parte del elenco del mencionado reality, la modelo no le mayor importancia y considera que es parte de trabajar en el mundo del entretenimiento. "Creo que es de siempre. Cada evento, cada proyecto que tengo siempre ha sido así. Pero es parte de [esto. La verdad, eso me hace más fuerte. También hay muchísima gente que me apoya, muchísimas mujeres. Y por ellas también sigo grabando, sigo adelante. Vienen muchos proyectos y estoy muy emocionada, siempre viene algo grande", mencionó Flores. "También en familia, más unión, más confianza y aprendiendo cada día". Edwin Luna Credit: Cortesía del artista SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kimberly Flores asegura que "me arrepiento de haber entrado", pero asegura que fue por dejar solos a sus hijos. "No tanto por el reality, sino por mis hijos. Tengo una niña muy pequeña", concluyó.

