Edwin Luna revela tratamiento estético al que se sometió

Con toda sinceridad, Edwin Luna dio a conocer que se sometió a un tratamiento estético con el fin de verse mejor. El cantante explicó que su realizó injertos de cabello porque consideraba que tenía algunas zonas calvas que no le gustaban.

"Fue algo súper rápido, súper práctico. Lo que hice fue corregir el techo porque estaba quedándome sin plantitas y me puse un poquito más. Me injerté cabello de la parte de atrás a la parte de enfrente", reveló Luna al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Pensé que mis entradas eran un poquito más chiquitas y cuando me raparon dije '¡ah, caray!' Si me hace falta bastante cabello".

El intérprete de "A mí también me dijo" mencionó cómo va su proceso de recuperación. "Me ha costado bajarme la inflamación", explicó. "Me está saliendo costra y me siento bien raro porque no me puedo palpar [tocar] hasta después de los siete días. Tenía la inquietud de rascarme, como cuando traes un tatuaje, me tengo que aguantar. Hasta después de los siete ya puedo hacer mis curaciones. "Me veo el cabello completo, todavía no me sale, obviamente, se me ve como si fuera un tatuaje, pero te crea la ilusión de decir 'bueno, se me ve el pelo un poquito más abajo'".

Edwin Luna Edwin Luna | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images