Edwin Luna es sacado del escenario por la policía Todo parecía una presentación habitual de Edwin Luna, cuando ocurrió lo inesperado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 2 de septiembre de 2023, Edwin Luna ofreció un concierto en Everett, Washington. Su presentación estaba realizándose de manera normal; de pronto, mientras interpretaba un tema, el sheriff se acercó y se lo llevó del escenario sin darle mayores explicaciones, dando, además, por concluido el concierto. Tras el desconcierto por lo ocurrido, el cantante explicó lo que le habían mencionado. "Bueno, en resumidas cuentas, me acaban de explicar que, en algún momento, entraron personas armadas y por seguridad de todos se tuvo que cancelar el evento", mencionó en un texto que dio a conocer en sus historias de Instagram. "Gracias a Dios, tanto yo como cada uno de los músicos estamos bien, gracias para quien pregunta. Si alguien del público vio como me bajaron hoy, después me mandan el video, que yo estaba bien feliz". Posteriormente, el intérprete de "Supiste hacerme mal" dio mayores de lo que había ocurrido en otra historia de la misma red social. "Queridos fans . Ayer estuve en Everett, Washington, en un Jaripeo con más de 2,000 personas. Subí al escenario a las 8:30 pm y la idea era terminar a las 10:30 pm, pero a las 9:30 pm llegó el Sheriff y la seguridad subió al escenario para sacarme cubierto porque habían identificado gente armada dentro del lugar", relató. "Momentos antes todo era perfecto, Gracias a Dios estamos bien". Edwin Luna Edwin Luna | Credit: Instagram Edwin Luna SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones no se hicieron esperar. "¿Y la seguridad de la gente? ¿Y los demás músicos? Esto se ve más como publicidad para él"; "Si es concierto en Estados Unidos, van a ir agarrar a los [hombres] armados no al cantante. Si ellos, supuestamente, sabían. Aquí no estamos en México donde la ley va a permitir algo así. Lo siento pero aquí algo no cuadra y allí decía 'seguridad' no 'sheriff'"; "Esto no parece real, ¿Washington con Sheriff así? Me disculpan pero no lo creo", y "Se llama publicidad amarillista donde los artistas se auto secuestran o hacen escándalos para que en todos lados hablen de ellos y sean noticia", fueron algunos comentarios por parte de los internautas. Pese a esta controversia, Edwin Luna no se ha pronunciado nuevamente al respecto y continúan ofreciendo sus presentaciones de manera habitual.

