Eduin Caz se quita la ropa sobre el escenario para sorpresa de sus fans El cantante Eduin Caz sorprendió a los asistentes a su concierto este fin de semana mostrando más de lo debido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz había prometido cantar sin camisa en su primera presentación en el famoso festival musical Coachella el próximo viernes 15 de abril. Para ello, se ha sometido a una rigurosa rutina de ejercicios para bajar de peso y moldear su figura. Al parecer, el líder y vocalista de Grupo Firme no aguantó más y a tan sólo unos días después de regresar de unas merecidas vacaciones por Hawái ofreció un taco de ojo a sus fanáticas. Durante su concierto este fin de semana, el cantante enloqueció a las asistentes al despojarse de su camisa y dejar al descubierto su torso. "El día de ayer fue el primer día que me animé a cantar sin playera", escribió la tarde del domingo en su cuenta de Instagram junto a unas fotografías del evento. "Me siento contento con el cambio de mi vida. No es nada fácil, pero voy en proceso firme". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras sufrir un percance de salud a finales del año pasado, el cantante se ha dedicado a mejorar su estilo de vida siguiendo una disciplinada agenda de ejercicio y buena alimentación. El mes pasado tuvo la oportunidad de asistir al gimnasio con Saúl Canelo Álvarez y compartir el cuadrilátero y alguno que otro truco sobre el boxeo. "Un gusto y honor poder entrenar con el campeón mundial", escribió el cantante junto a la foto del recuerdo. Tras la revelación de su nueva figura este fin de semana, Eduin deberá planear una nueva sorpresa para los asistentes al festival de Coachella. ¿Qué será? Está por verse. Pero siendo el grupo del momento de la música regional mexicana, seguro se las ingeniará para dejar a sus fanáticos más que satisfechos.

