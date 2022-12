Eduin Caz revela sexo del bebé que espera El pasado mes de noviembre, Eduin Caz y su esposa dieron a conocer que esperaban otro hijito ¿qué será niña o niño? La pareja deja al descubierto el sexo en fastuosa fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 18 de noviembre de 2022, Eduin Caz y su esposa, Daisy Anahy, dieron a conocer que estaban en la dulce espera de su tercer bebé. "Te soñamos y te hiciste realidad. Te esperamos con mucho amor. Lo mejor ya está sucediendo y estamos muy felices de ver como crece nuestra familia", mencionó la pareja en aquel momento. Ahora, el vocalista del Grupo Firme, revela cuál es el sexo del bebé que espera. Para ello, ambos dieron a conocer un video con diversos momentos del Gender reveal; donde estuvieron acompañados de amigos y familiares. Así, llevaron a cabo una serie de pasos para dejar al descubierto si esperaban una nena o un nene. Iniciaron el evento en un salón con una pared llena de globos rosas y azules que tenía la frase "Oh, baby", y una enorme escultura blanca en el piso con la palabra "Baby" también. Posteriormente, los enamorados rompieron un globo negro que tenía un paquete blanco y tras recibir un papel con algo escrito de manos de su hijo mayor, se trasladaron a un jardín donde les dieron otro mensaje. Luego, cortaron un pastel y la incógnita continuaba. Finalmente, regresaron al jardín donde una serie de juegos pirotécnicos, acompañados de humo de colores, reveló que tendrían una niña. Eduin Caz Eduin Caz | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestra familia está creciendo y estamos muy bendecidos por que este bebé desde ya tiene mucho amor", mencionó Caz para acompañar dicho audiovisual que posteó en su cuenta de Instagram. "Y ¿qué creen? Llega a nuestra vida una princesa". Las felicitaciones y buenos deseos hacia el cantante y su cónyuge no se hicieron esperar por parte de los usuarios. "¡Qué bendición compadre! ¡Ya queremos que llegue!"; "Mis mejores deseos y bendiciones"; "Eduin Caz sabia que era una niña. Daisy Anahy felicidades"; "Muchas felicidades, una princesa más", y "Muchísimas felicidades; que hermosa bendición, otra princesita. Enhorabuena. Bendiciones para ti tu beba y toda tu familia", fueron algunos comentarios. Eduin Caz y Daisy Anahy deberán esperar unos meses más para tener a su tercera hijita en brazos; de momento, se desconoce que nombre le pondrán.

