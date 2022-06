Eduin Caz reacciona a rumores de infidelidad y separación matrimonial Tras diversas polémicas sobre su relación sentimental, Eduin Caz hace frente a todos los señalamientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores de infidelidad por parte de Eduin Caz son un asunto recurrente. A finales del 2021, una mujer aseguró haber tenido un romance con el vocalista de Grupo Firme cuando él ya estaba casado; este lo admitió y aseguró que dicha persona quería extorsionarlo porque lo que habló con su esposo Daisy Anahy y arreglaron cualquier clase de conflicto. Ahora, comenzó a circular la versión de que el cantante estaba a punto del divorcio de a causa de un nuevo romance extramatrimonial de su parte. En esta ocasión, el intérprete de "En tu perra vida" no se quedó callado y respondió públicamente a esos señalamientos de manera directa, clara y contundente; dejando clara la realidad de su situación conyugal. "Creo que antes de inventar puras pendejadas deberían investigar bien las cosas. Ni me dejaron, ni la dejé y tampoco tengo una amante", mencionó en una historia que dio a conocer en una historia de su cuenta de Instagram; la cual acompañó con una fotografía donde se le ve pensativo. Eduin Caz of Grupo Firme Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, dio a conocer otras historias que lo muestran en un avión privado viajando con su cónyuge e hijos; posteriormente, se le ve disfrutando de una fiesta con su familia y amigos. Otras fotografías y videos fueron publicados por su esposa en la misma red social. En una Daisy y Eduin están bailando de manera romántica y se dan un cariñoso beso. Eduin Caz También, el cantante posteó un audiovisual en el cual, después de una jornada de ejercicios, dejó ver su musculoso abdomen. "Para los que hablan mal de mí", escribió en dicha publicación. "Con todo bro [hermano]"; "Daisy Anahy todo eso patrona"; "Precioso", y "Eres un papucho", fueron algunos comentarios de los usuarios. Eduin Caz Pese a todas las polémicas a su alrededor, Eduin Caz continúa disfrutando de su éxito al lado del Grupo Firme.

