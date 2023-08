Eduin Caz publica enigmático mensaje: "Vi al amor de mi vida... besando al amor de su vida" ¿Dirigido a su ex? El vocalista de Grupo Firme Eduin Caz creó un misterio en las redes sociales con un reciente mensaje. ¿Va dirigido a Daisy Anahy, la madre de sus hijos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz Credit: Timothy Norris/Getty Images Eduin Caz dejó a sus fanáticos pensando con un enigmático mensaje que publicó en sus redes sociales. "Vi al amor de mi vida...besando al amor de su vida", expresó el cantante mexicano en sus Instagram Stories. Muchos se preguntan si va dedicado a su ex Daisy Anahy, la madre de sus hijos. Daisy recién publicó en sus redes sociales una foto durante unas vacaciones donde se ve en un barco dándole un beso a su hijo mayor Eduin Gerardo. En la imagen, la influencer —que recién estrenó un look de cabello rosado— tiene también cargada a su hija Dhasia Geraldine. Antes de anunciar su separación, Eduin y Daisy revelaron que estaban esperando su tercer hijo juntos. Su bebé Christian Oswaldo nació en junio. El vocalista de Grupo Firme estuvo presente en su baby shower y en el nacimiento de su hijo, generando expectativa de una posible reconciliación con su ex. Daisy Anahy Credit: Daisy Anahy/ Instagram Caz celebró sus 30 años el 30 de julio anunciando que se tomaría una pausa de la música. "Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida", dijo en sus redes sociales. "Perdí muchas cosas que no van a volver, y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, sentirme bien conmigo mismo". El intérprete de "Ya supérame" concluyó en su mensaje: "No es el fin de Grupo Firme y no me voy a convertir en solista. Solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas tres fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida". Eduin Caz Credit: Eduin Caz/ Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En abril, en entrevista con el YouTuber Escorpión Dorado en su show Peluche en el estuche, Caz dijo que estaba viviendo solo tras separarse de su esposa. "Llevo un mes viviendo en otra casa. Tengo una buena relación con ella", dijo sobre Daisy Anahy. "13 años (juntos) y aparte vamos por el tercer hijo, siempre va a estar ahí". El cantante admitió que había cometido errores, sin entrar en detalles sobre las razones de la ruptura. "Yo la cag… mucho en el pasado y luego pedí disculpas, perdón, pero ella como que ya no quiso aguantar", reveló. Eduin Caz Credit: Timothy Norris/Getty Images Por su parte, Daisy compartió el siguiente mensaje en su Instagram junto a fotos de sus vacaciones en la playa. "Si te dieran una caja con todo lo que has perdido, ¿qué sería lo primero que buscarías?" También compartió fotos junto a Eduin Caz y sus tres hijos celebrando el cumpleaños de su primogénito. "Feliz de festejarle a mi Gerardito su vuelta al sol y cada uno de sus logros. Mi niño es tan noble que se merece el mundo entero y como siempre en familia siempre todo será mejor. Vivo agradecida con Dios por mandarme unos niños tan maravillosos. Eduin Caz nosotros en esta vida ya ganamos, y todo lo que hacemos es por ellos y para ellos", expresó.

