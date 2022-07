Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, pide perdón a su mamá tras noche de borrachera en un yate El vocalista de Grupo Firme recayó de nuevo en el alcohol a pesar de que tiene problemas con su salud, algo que tiene tremendamente preocupados a sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz habría roto su promesa de mantener un estilo de vida saludable y dejar de beber alcohol después de pasar varias veces por el hospital debido a importantes problemas con su salud, puesto su hernia hiatal le está dando muchos problemas. Eduin Caz Eduin Caz | Credit: Mezcalent/ Instagram En un video que él mismo compartió en su cuenta de Instagram, aparece visiblemente ebrio y bebiendo directamente de una botella de tequila. Unos excesos que han preocupado mucho a sus seguidores puesto que físicamente le están notando desmejorado. El las imágenes aparece acompañado de sus compañeros de Grupo Firme Abraham Luna, Christian Téllez y Joaquín Ruiz además de otros amigos que iban en el mismo yate. Después de compartir estas imágenes, el cantante fue muy criticado con comentarios por parte de sus seguidores como: "Va acabar mal este vato como José José sin voz de tanto alcohol. Ojalá y mejor lo piense" o "No queremos que te enfermes otra vez". Por este motivo, el cantante quiso pedir perdón a su mamá, Doña Lorena Cazares, a quien seguro no gustó nada la actitud irresponsable de su hijo y ya habría visto las imágenes. Y reconoció a través de sus historias de Instagram que no fue para nada un hombre responsable. Tras esta polémica, el Grupo Firme se encuentra enfocado en los próximos Premios Juventud 2022, que tendrán lugar este jueves 21 de julio, donde Eduin Caz será uno de los conductores de show junto a Clarissa Molina, Danna Paola y Prince Royce. El Grupo Firme está nominado a Mejor Canción Regional Mexicana por su tema Ya supérame (en vivo), Mejor Colaboración Regional Mexicana por En tu perra vida junto a Lenin Ramírez, Mejor Fusión Regional Mexicana por su Cada quien junto a Maluma, y también tiene una nominación en la categoría de Grupo o Dúo Favorito del Año, y otra como El Más Trendy. Además, Eduin Caz está nominado en la categoría Quiero Más, como artista más influyente en redes sociales. La transmisión de los premios se emitirá en vivo desde el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico a las 7 p.m. hora del este y 6 hora del centro por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, pide perdón a su mamá tras noche de borrachera en un yate

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.