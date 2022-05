Eduin Caz de Grupo Firme es hospitalizado de emergencia y revela lo que le ocurrió

El domingo 8 de mayo de 2022, se dio a conocer que Eduin Caz, fue llevado al hospital de emergencia; incluso, se difundieron imágenes donde estaba en una camilla. Todo ello, ocurrió horas después de ofrecer un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. "Solo quería que supieran que estoy bien", escribió en aquel momento en su redes sociales.

El vocalista de Grupo Firme explica lo ocurrido debido a que "hay mucha información errónea con lo que pasó" y quiere evitar especulaciones. "El día viernes fue bien estresante porque llovió totalmente muy cabrón [muy fuerte], cayó granizo, pero tener la responsabilidad de más de 50 mil gentes. A mí, realmente, no me gusta cancelar eventos, que era lo más probable que iba a pasar, porque me dijeron 'se tiene que cancelar, se va a cancelar'", explicó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

"Lo disfruté al máximo y tomé, tomé mucho, mucho, mucho porque estaba como molesto, enojado y no me podía concentrar, no me hallaba. Me puse borracho, borrachísimo el viernes", continuó. "Tengo una hernia hiatal crónica que me había dicho que la tomadera debía controlarla; es más, hasta cancelarla. Y ese día a mi se me olvidó por completo porque en los otros shows en tomado, si me he puesto jarra [borracho], pero no como el viernes".

Al día siguiente, "me ardía el estómago" y tenía "diarrea"; por lo cual, el cantante tuvo que buscar alternativas para dar la siguiente presentación. "Antes del show me inyecté para el dolor de estómago y tomé, pero ahora tomé de alegría, me la estaba pasando a todo dar, la gente estaba eufórica, eran casi 70 mil reunidas", mencionó. Al terminar fue cuando sufrió otro conflicto de salud. "Terminé de cenar y me vine al hotel", dijo.

Eduin Caz Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for Univision

"Legué al hotel me pegó un dolor de acidez, era un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí, me derrumbé", continuó. "Sentí caliente todo el pecho, el cuerpo, el estómago, como si me prendieran fuego, pero más por la [zona] de la espalda ya no aguanté y me desvanecí. Llegó la ambulancia y me llevaron a un hospital".

El intérprete de "El tóxico" asegura que el conflicto fue porque no vomitó, debido a que "la misma acidez, si no busca la manera de salir" ocasiona males internos, como a él le sucedió. Aprovechó para aclarar los rumores. Y fue enfático al asegurar que "no tuve un ataque" y "no uso drogas", como circuló.