Eduin Caz causa revuelo al dedicar su 'Premio Lo Nuestro' a su "ex esposa": ¿Divorcio en puertas? El cantante Eduin Caz de Grupo Firme dedica su galardón en Premio Lo Nuestro a su exesposa. ¿Está separado de Daisy Anahy, la madre de sus hijos? Eduin Caz sorprendió a muchos al dedicar los galardones que ganó en Premio Lo Nuestro a su "ex esposa". ¿Se está divorciando de Daisy Anahy, la madre de sus hijos? El vocalista de Grupo Firme dijo: "Se los quisiera dedicar a mi ex esposa que ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces estos premios también son para ella". Entre risas, el intérprete de "Ya súperame" mandó este mensaje a Daisy: "Siempre te voy a amar chiquita preciosa". Sus fanáticos quedaron confundidos, sin saber si se trata de una broma o si en realidad el cantante está separado de la influencer mexicana. Eduin y Daisy son padres de Edwin Gerardo y Dhasia Geraldine y anunciaron en noviembre del 2022 que esperan su tercer bebé juntos. Muchos seguidores de la agrupación han comentado que esta declaración que Caz podría ser un truco publicitario o una broma y que no necesariamente estaría anunciando ruptura. Eduin Caz y Daisy Anahi Credit: Instagram/@anahydpg Daisy, quien está embarazada de una niña, habló de su matrimonio en entrevista con El gordo y la flaca (Univision). Los asuntos personales "yo los llevo en mi casa y yo creo que a nadie más le importan", dijo ella. "Es algo que mientras que él y yo lo platiquemos y estemos bien, ahora sí que el mundo ruede". Daisy asegura que no siente celos de las fanáticas de su esposo. "Muchas andan de loquillas, pero pues aquí seguimos. Creo que cada quien se gana su lugar y si estoy ahí es por algo", añadió en aquel entonces. En sus Instagram Stories, Daisy compartió un video de la presentación de Grupo Firme en Premio Lo Nuestro, que ella estaba viendo desde casa, con el mensaje: "Siempre dándolo todo, felicidades". Así que todo parece indicar que no hay tormenta con el padre de sus hijos.

