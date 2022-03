Eduin Caz, de Grupo Firme, se "despelota" con su esposa en el concierto de Bad Bunny Eduin Caz bailó y cantó como nunca con su esposa en el concierto de Bad Bunny en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha demostrado ser un gran fan de Bad Bunny. El mexicano se sabe todas sus canciones y bailó y cantó como nunca durante el concierto en Los Ángeles en la noche del sábado 26 de febrero. El cantante compartió historias de Instagram donde se le vio perreando al ritmo del puertorriqueño junto a su esposa Daisy Anahy y cantando "si tu novio no te mama el c*lo, pa' eso que no mame, baja pa'casa que yo te lambo toa'". La pareja fue al concierto acompañados de Jhonny, el hermano de Caz, y otros miembros del Grupo Firme, que también disfrutaron a lo grande de la noche. Luego del gran evento, el cantante dijo en sus redes sociales que fue uno de los mejores shows a los que asistido. "Ese amigo es el número uno, ¡vale totalmente toda la p*ta pena!". Ante la euforia mostrada por el vocalista, muchos de sus fans han comenzado a pedir una colaboración entre Bad Bunny y Grupo Firme. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La agrupación de regional mexicano es una de las más conocidas del género en el país. Este año Grupo Firme Grupo estrenó la canción "Cada quién" junto a Maluma, la cual ha sido un éxito en el público. ¿Quién quita que una colaboración con Bad Bunny pueda sorprendernos en un tiempo?

