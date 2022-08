Eduin Caz felicitó a su esposa en pleno concierto de Grupo Firme y le llovieron críticas ¡Mira el video! Eduin Caz felicitó a su esposa Daisy Anahy por su cumpleaños en pleno concierto de Grupo Firme de una manera muy peculiar. Le llovieron críticas al cantante en redes sociales. ¡Mira por qué! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz y Daisy Anahi Credit: Instagram/@anahydpg Eduin Caz felicitó a su esposa Daisy Anahy por su cumpleaños en pleno concierto de Grupo Firme. Daisy, quien es la madre de los hijos del cantante, estaba mirando el show en una de las primeras filas. En pleno show, Eduin pidió a los músicos que le tocaran "Las Mañanitas" para cantárselas a su amada. Luego el cantante le echó encima un recipiente lleno de una bebida y tanto sus músicos como miembros de la audiencia le echaron bebidas encima a la cumpleañera, que se reía a la vez que se cubría el rostro y el pelo mientras la empapaban. Luego él la abraza y le da un beso mientras le dedica la canción de cumpleaños. Si bien algunos lo vieron como un gesto romántico, otros usuarios en las redes sociales criticaron la acción del cantante. El gordo y la flaca (Univision) compartió el video —que se ha hecho viral— en su cuenta de Instagram y varios seguidores del programa en las redes sociales reaccionaron. Eduin Caz y Daisy Anahi Credit: Instagram/@anahydpg

"Así no... quiero que me feliciten.. mejor no", escribió una seguidora. "Muy mal gusto", comentó otra. "Pido el divorcio", bromeó una. "Qué falta de respeto, me parece algo tan de mal gusto", opinó otra usuaria. "Se me hace una gran falta de respecto, es como burlarse de su propia esposa y dejarla en ridículo", opinó otra seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Daisy Anahy no parecía molesta para nada con su esposo, y comentó sobre su noche de cumpleaños en sus Instagram Stories, junto a una foto con su pelo mojado: "Y así terminó mi noche. Uno de los mejores conciertos. Sí hubo venganza, pero lo disfruté mucho. Y lo único que puedo decirles es que si no han ido a un concierto de Grupo Firme, lo necesitan en su vida". Daisy Anahy Credit: Instagram/ @anahydpg Luego la influencer mexicana compartió una foto suya en sus Instagram Stories con el mensaje: "Me ando resfriando". También compartió videos cantando con sus amigas y disfrutando el concierto. Daisy Anahy Credit: Instagram/ @anahydpg En la cuenta de Instagram de Eduin Caz, el cantante compartió el video felicitando a su esposa Daisy Anahy en el show y ella comentó: "El agua de Jamaica no tiene rival, pero gracias por el bonito festejo". Otros seguidores de Eduin aplaudieron su acción como una demostración de amor. Eduin Caz y Daisy Anahi. Credit: Instagram/@anahydpg "Ese si es amor apache, Dios me los bendiga siempre", escribió un fanático del vocalista. "Yo quiero esas mañanitas aunque me de una pulmonía", bromeó otra seguidora.

