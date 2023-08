Eduin Caz revela su lucha contra el cáncer Tras diversas visitas al hospital, que hizo públicas, Eduin Caz revela que la causa de su deteriorado estado de salud se debía al cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Eduin Caz estuvo reportando públicamente sus constantes visitas al hospital. Si bien decía que se trataba de enfermedades sin mayor importancia, la situación era totalmente lo contrario; tan es así, que hace unas semanas anunció que se tomaría un tiempo de descanso para recuperarse y estar con sus hijos. Ahora, el líder de Grupo Firme sorprendió al revelar lo que de verdad le sucede. Fue en una presentación que la banda de regional mexicano realizó en San Luis Potosí, México, donde el famoso mencionó que había luchado contra el cáncer de esófago y mostró las cicatrices de la operación correspondiente. "Nunca lo quise decir, pero creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la verga", mencionó Caz al público durante su show en la Feria Potosina. "Una hernia hiatal que se va complicando, se va complicando y a mí me valió. Entonces, eso se hace algo que se llama esófago de Barret y eso se hace cáncer". El cantante también relató cómo fue su proceso y las medidas que tomó. "Así como se quedaron ustedes, así me quedé yo, el 4 de noviembre [de 2022], frío, dije: 'me cargó la verga, pero busqué a los mejores doctores y me operé", explicó. "Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como '¡Ay, pobrecito!'. Pero me acabo de hacer un estudio y ando al Bergamo [súper bien]". Eduin Caz of Grupo Firme Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hermano Jhonny Caz, quien estaba a su lado, se pronuncia emocionado. "¡Vencimos al cáncer". Eduin Caz agradeció el apoyo y continuó el concierto. "Hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos", concluyó.

