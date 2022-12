Eduin Caz está hospitalizado y revela que se someterá a "varias operaciones" De nueva cuenta, Eduin Caz está en un hospital. Fue el propio cantante el encargado de dar a conocer por qué se encuentra internado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Eduin Caz ha presentado diversos problemas de salud. Incluso, ha tenido que estar hospitalizado. Ahora, el vocalista de Grupo Firme se encuentra de nueva cuenta en un nosocomio porque debe atenderse de una hernia que ha tenido por años y que ahora se ha convertido en un problema de salud por su consumo de alcohol. De hecho, fue el cantante quien informó que aprovechará para llevar a cabo otros procedimientos quirúrgicos. "Sí, ando aquí hospitalizado, efectivamente", mencionó Caz en un video que dio a conocer en sus historias de Instagram y donde aparece en una cama de hospital. "Se me olvidó decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos, ya me voy a operar, van a hacer varias operaciones porque una cosa lleva a la otra y así. Luego les voy a explicar, más o menos, lo que me voy a hacer, pero ya vamos a estar mejor, si Dios quiere". Eduin Caz of Grupo Firme Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El famoso, quien será padre por tercera ocasión, aprovechó el momento para agradecer a sus fanáticos la preocupación que han mostrado por su salud. "Gracias a todos los que se han preocupado y me han mandado mensaje. Aquí andamos, gracias a Dios bien [aunque hizo un gesto de que está más o menos]. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, aquí me ando recuperando porque tenemos que seguir adelante, echarle más ganas. Dios los bendiga a todos. Ánimo", concluyó. Eduin Caz Quizá más adelante, Eduin Caz explique a detalle los procedimientos médicos a los que se someterá; lo único que dejó claro es que con estos cuidados podrá sanar de algunos padecimientos y continuar trabajando sin mayores problemas.

