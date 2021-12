Eduin Caz es hospitalizado de emergencia El líder y vocalista de Grupo Firme tiene a sus fanáticos preocupados por su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Eduin Caz se encuentra bajo cuidado médico luego de ser internado de emergencia la tarde de este martes. Su esposa, Daisy Anahy, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, con una fotografía donde se aprecia al líder de Grupo Firme, rodeado de personal médico recostado en una camilla. "Primeramente Dios todo va a salir bien", escribió la mujer, sin ofrecer más detalles. Unas horas antes, el cantante había publicado una imagen sosteniendo a su pequeña hija Geraldine, en la que reveló que ambos se encontraban delicados de salud. "Está malita como su papi", escribió junto a la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Momentos después, Eduin se despidió de sus redes sociales deseando a todos sus seguidores un feliz 2022. "Nos vemos en el 2022, que tengan feliz año nuevo, los amo", escribió. Eduin Caz Grupo Firme hospitalized Eduin Caz, líder de Grupo Firme es hospitalizado. | Credit: Daisy Anahy/Instagram @anahydpg Su post generó la consternación de sus fanáticos que inmediatamente reaccionaron al escrito. Horas más tarde, Daisy estaría dando la noticia de su hospitalización. En sus redes sociales se rumoró que se habría contagiado de COVID-19, no obstante, esa suposición no ha sido confirmada por la familia. Por el momento, se desconoce la actual condición del famoso intérprete, que hace unos días reveló que sufre de asma y alergias que afectan su salud, especialmente durante el invierno. El fin de semana pasado, Eduin celebró en grande la Navidad, rodeado de su familia y amigos cercanos, que gozaron de una fiesta hasta altas horas de la madrugada. El cantante actualmente se encuentra de vacaciones laborales, esperando retomar la codiciada gira de conciertos de Grupo Firme, que se ha convertido en una de las bandas de música regional mexicana más influyentes del momento, ocupando el segundo lugar de la lista de Pollstar, con ingresos promedio de alrededor de $4 millones. El cantante Billy Joel lidera el listado.

