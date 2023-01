Eduin Caz da una "mala noticia" tras su recientes problemas de salud El líder y cantante de Grupo Firme había estado desaparecido de las redes sociales debido a complicaciones de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz reapareció en las redes sociales luego de revelar que se sometió a una cirugía, pero no para dar buenas noticias. El líder y cantante de Grupo Firme dio la cara ante la cancelación de su próxima presentación en uno de los escenarios más importantes de México y explicó los motivos. Visiblemente afectado físicamente y con vendaje en el rostro, el intérprete dio a conocer que por motivos de salud, no se podrá presentar en el Foro Sol como lo tenía planeado. "Este vídeo me da un poquito como de sentimiento porque no quería que me vieran así la verdad", confesó mostrando su rostro amoratado en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram. "Pero creo que es un poco obligatorio porque les tengo una mala noticia. El evento del Foro Sol, lo vamos a cambiar para el 10 de marzo… No es porque yo quiera, sino que estoy tardando un poco más en mi recuperación". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grupo Firme Grupo Firme | Credit: Mezcalent Eduin reveló que se sometió a una complicada intervención quirúrgica para atacar la sinusitis crónica que padece y que su recuperación no ha sido como se esperaba. "Mi [recuperación] está siendo un poquito más tardía", dijo. Eduin Caz Eduin Caz | Credit: Mezcalent Al mismo tiempo, el cantante adelantó que deberá someterse a una segunda operación para atacar la hernia hiatal que padece. "La verdad yo no quiero darles un mal espectáculo, quiero que se lleven un buen sabor de boca. Como siempre trato que se vayan bien contentos a su casa y se vayan bien pedos", expresó. Eduin pidió la comprensión de sus fans ante este imprevisto y prometió recompensar el inconveniente con un gran espectáculo, acompañado de artistas invitados de lujo. "Espero me entiendan. No les voy a fallar. Les tengo unos artistas invitados de primera para que no se sientan mal", aseguró. "Espero me entiendan, no es porque yo quiera. Tengo el tiempo encima de la recuperación y quiero lo mejor posible para ustedes, para que se la pasen bien, pero también estoy preocupado porque me quiero sentir bien". El evento estaba programado para el 10 de febrero en el Foro Sol.

