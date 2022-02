¡Eduin Caz se desnuda! El cantante se prepara para su histórica presentación en el festival de Coachella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de un breve descanso, el cantante Eduin Caz retomó su rutina de ejercicios y ha incendiado las redes con su nueva figura. El vocalista de Grupo Firme se está preparando físicamente para su próximo reto: cantar sin camisa en el legendario escenario del festival Coachella. Este plan, según confesó a Imagen TV, se da debido a que no desea presentarse con tejana en dicho escenario como lo han hecho otros colegas, por lo que quiere marcar una diferencia dentro del género regional mexicano. Para ello, está siguiendo una rigurosa dieta alimenticia y una ardua rutina diaria. Desde que anunció su participación, el intérprete se ha mostrado más que feliz y sorprendido por lograr llevar a su grupo a tan importante festival musical. "Estoy casi al borde del infarto", escribió en sus redes sociales junto al anuncio. "Que nos pongan asistencia que ahí estaremos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para lograr su meta, Eduin ha dejado de lado su alto consumo de alcohol, limitándolo a ocasiones especiales y así dar un ejemplo positivo a la juventud que sigue sus pasos. "Yo empezaba a ver comentarios de muchas señoras, no de que: 'dices muchas groserías y mi hijo te ve', 'no, es que siempre te la pasas borracho y mi hijo te ve', y tampoco le puedo dar gusto a todos, que es lo que dicen todos los artistas o algo así... No se trata de eso, sino, no dejo de tomar, pero trato de dar un buen ejemplo para las nuevas generaciones", expresó el cantante. Eduin prometió una presentación memorable, que seguramente quedará para la historia. Por lo pronto, el cantante recibe el apoyo incondicional de sus fanáticas que no pueden esperar a ver su envidiable abdomen. ¡Felicidades!

