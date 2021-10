Eduin Caz convierte en realidad el sueño de un pequeño cantante El líder de Grupo Firme se emociona hasta las lágrimas al ver sus inicios reflejados en un niño de 12 años que se gana la vida cantando entre los autos que esperan cruzar la frontera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al enterarse que Emiliano, un niño de 12 años, cantaba sus canciones a cambio de monedas para ayudar económicamente a su familia, el intérprete Eduin Caz no pudo evitar recordar sus inicios. Conmocionado por su historia, el líder de Grupo Firme inició una campaña para dar con su paradero y ofrecerle su ayuda. "¿Alguien me puede dar informes sobre el niño que canta en la línea y mantiene a su abuelita? Quiero conocerlo y ayudarlo", escribió a sus seguidores en sus redes sociales. Inmediatamente, sus fanáticos corrieron la voz para encontrar al pequeño que fue abandonado por sus padres y que vive, junto a sus hermanos, con su abuelita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a la tecnología y al programa Hoy Día [Telemundo], el intérprete pudo acercarse al niño que sueña en algún día convertirse en un famoso cantante como su ídolo. "Tenía muchas ganas de conocerlo, nunca pensaba que lo iba a conocer", le dijo Emiliano entre lágrimas. Eduin, reconoció y aplaudió el esfuerzo del pequeño que utiliza su talento para alimentar a sus hermanos y abuelita. "Felicidades por eso. Que te hagas responsable de la casa, eso habla muy bien de ti y me da mucho gusto", expresó el cantante. Al mismo tiempo, Eduin le ofreció su apoyo y se ofreció a amueblarle la humilde casa donde habita, con televisiones, cama y todo lo necesario para hacerla más cómoda. A este gesto también se unieron los cantantes Edén Muñoz, Pancho Barraza y Julión Alvarez, quienes prometieron apoyar a Emiliano para mejorar la calidad de vida de su familia. Eduin, además, destacó el talento innato del niño y aseguró que pronto se conocerán en persona para cantar un tema juntos. ¿Será el inicio de la carrera profesional de Emiliano? Podría ser. Por lo pronto, ya cuenta con la bendición de los máximos exponentes del género actuales. Pero antes de llegar al estrellato, el pequeño continúa deleitando a los viajeros en el cruce fronterizo de Tijuana México con San Ysidro, California, a cambio de alguna propina para aportar a su familia de 10 miembros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduin Caz convierte en realidad el sueño de un pequeño cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.