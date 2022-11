Eduin Caz causa preocupación tras aparecer conectado a tanque de oxígeno Una imagen con Eduin Caz recibiendo oxígeno ha desatado una importante polémica alrededor del cantante ¿se encuentra grave? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un par de días, Eduin Caz dio a conocer una imagen donde se le con una máscara de oxígeno en el rostro y el tubo correspondiente que se conecta al tanque. "Buenas noches familia", fue lo que escribió el líder de Grupo Firme para acompañar dicha fotografía que posteó en una de sus historias de Instagram. Lo que parecía un inocente mensaje desató la preocupación de los internautas, quienes comenzaron a cuestionar al cantante sobre su estado de salud. Ante ello, el cantante tuvo que que pronunciarse al respecto. "No se preocupen plebada, ya saben que, cuando hace frío se me cierra el pecho, pero aquí hay tiro, confirmadísimos los eventos de este fin de semana", mencionó Caz en la misma red social. Ahora que todo está aclarado y parece que esa situación ha quedado atrás esa situación, el intérprete de "Se fue la pantera" se prepara para convertirse en padre por tercera ocasión. Y de la preocupación, sus seguidores pasaron a las felicitaciones con este gran acontecimiento para su ídolo. "Desde ahorita auguro que va a ser niño, jajajajaja. Me encantan estas noticias, entre más tienen ustedes menos me piden a mí", mencionó Johnny Caz, hermano del famoso. Eduin Caz of Grupo Firme Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Felicidades una bendición más para sus vidas,sin duda Dios trabaja tan bonito que hace esto posible, jo, jajaja"; "Lo que fue un sueño, hoy ¡¡es toda una realidad!! ¡Qué viva el amor!"; "Felicidades hermoso; mis mejores deseos siempre para ustedes"; "Muchas felicidades y que sigan lloviendo ¡¡las bendiciones!!", y "Estamos tan felices por ustedes. Me moría de la emoción. Gran bendición del cielo", fueron otros comentarios. Eduin Caz Credit: Eduin Caz Instagram Parece que Eduin Caz ahora solo se concentra en las cosas buenas, debido a que hace un tiempo estuvo en el ojo del huracán por sus excesos con el alcohol.

