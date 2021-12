Eduin Caz de Grupo Firme reaparece luego de estar hospitalizado Hace unos días, se dio a conocer que Eduin Caz había sido hospitalizado. Ahora, el cantante habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, dio a conocer una imagen donde su pareja sentimental se encontraba en una sala de hospital, con una bata de paciente, siendo atendido por un grupo de médicos. La noticia encendió la alarma entre los fanáticos, quienes no dudaron en cuestionar la razón de su internamiento. Ante ello, Grupo Firme, donde Caz es vocalista, dio a conocer cuál era la situación de su compañero. "Les queremos informar sobre el estado de salud de Eduin Caz, acudiendo al hospital se le realizó una estroboscopia laríngea para visualizar cuerdas vocales encontrando datos sugestivos, se le dio tratamiento y como indicación médica le hicieron una endoscopia gástrica para descartar lesión; la cual, se le realizó el 28 de diciembre de 2021, saliendo de este procedimiento sin complicación alguna. [También se] encontrando los siguientes hallazgos: hernia hiatal con cambios en la mucosa del esófago", mencionó el comunicado que la banda dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram. Ahora, es el propio Caz quien reapareció para mencionar cómo se encuentra. "Primero que nada quiero agradecerles a cada uno por cada mensaje de apoyo, cada bendición que me han mandado", mencionó en un video que dio a conocer en sus historias de Instagram. Eduin Caz Grupo Firme Univision's 33rd Edition of Premio Lo Nuestro a la Música Latina - Day 1 Eduin Caz Grupo Firme | Credit: Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad es que ya me siento un poquito mejor. Quiero avisarles que estamos bien, quiero decirles también que ya estamos en tratamiento con un especialista. He recibido la opinión de varios doctores, estamos en tratamiento para poder alivianarnos", agregó. "Estamos bien y vamos a estar mucho mejor. gracias a todos por todo su apoyo, Dios me los llene de bendiciones y aquí andamos, Eduin Caz pa'rato". De momento, Eduin Caz continuará en recuperación en su casa y se desconoce cuándo retomará sus actividades profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduin Caz de Grupo Firme reaparece luego de estar hospitalizado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.