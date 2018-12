Tras un largo distanciamiento, Eduardo Yáñez se reencontrará con su único hijo

Desde el año pasado, Eduardo Yáñez ha estado distanciado de su único hijo, Eduardo junior, ya que este realizó públicamente una serie de acusaciones en su contra. El conflicto ocasionó, incluso, que el actor tuviera un altercado con un reportero por ser cuestionado al respecto. Ahora, el protagonista de la telenovela “Amores verdaderos” dio a conocer que en breve se reencontrará con su primogénito.

“Ahora que voy a Los Ángeles [California], sé que soy abuelo, voy con muchas ganas de ver a mi hijo y de ver a mi nieto”, reveló Yáñez al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

Twitter Eduardo Yáñez Jr.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Pese a aceptar que espera con ansias la reunión, no está seguro de que pueda haber una reconciliación porque los ataques de su hijo lo decepcionaron; sobre todo, porque siempre ha estado a su cuidado y, cuando Eduardo junior era un adolescente, pasó a su cargo por completo por varios años. Sin embargo, reconoce que añora la buena relación que mantuvieron por mucho tiempo.

“No voy a decir que voy a arreglar las cosas, porque no tengo ganas. La confianza por alguien es muy difícil de recuperar; sobre todo cuando haz entregado todo”, advirtió. “Lo que más extraño de mi hijo es, precisamente, el pasado. No vamos a restaurar lo que había. Extraño de él lo que había, muchísimo. Ya lo perdoné, pero eso no quiere decir que puedo confiar en él. Lo perdono porque es mi hijo y porque no tengo ningún sentimiento de odio o de rencor hacia él”.

Eduardo Yáñez espera que las cosas mejoren. Respecto a su imagen pública, está consciente de que “la gente cree que yo exploto así” sin motivo alguno; sin embargo, aclaró que reacciona de manera agresiva sólo “sí me provocan”.