Eduardo Yáñez y Marjorie de Souza revelan por qué no continuó su romance Por primera vez, Marjorie de Souza y Eduardo Yáñez hablan de la relación sentimental que mantuvieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa trabajaron por primera vez juntos en la telenovela Amores verdaderos, la atracción entre ambos fue tal que iniciaron un romance. Si bien al principio lo negaron, con el tiempo lo aceptaron; sin embargo, las cosas no prosperaron y se separaron en los mejores términos; incluso, a la fecha se llevan muy bien y ahora ambos actores revelan porqué no siguieron juntos. "Encontrarme con Eduardo Yáñez siempre es un honor porque, además, toda mi vida dije 'quiero trabajar con Eduardo Yáñez'. Y el día que me tocó trabajar con él en Amores verdaderos dije '¡wow, que cool!'", confesó De Sousa a los medios de comunicación. "Sí salimos, claro que sí. Ahorita le preguntan a él, a ver qué le dice. En ese momento sí pasó algo, salimos. Todo el mundo sabía. Pero cada uno tomó un camino diferente; la telenovela terminó, me fui a Estados Unidos, mil cosas y ya. Pero siempre será bonito porque, además, es una persona [muy linda]". Por su parte el intérprete de Octavio Sánchez en la telenovela Corazón guerrero, también se sinceró de lo que sucedió con su colega. "Ya no salí con Marjorie por que ya no me peló", comentó Yáñez, quien estaba con Marjorie en la presentación de un melodrama. "Qué chismosos son. Acláralo porque me estaban preguntando", intervino De Sousa. "Una mujer como esa [Marjorie de Sousa] no se puede detener en un solo lugar", advirtió Eduardo. "¿Qué hizo falta [para conquistarla]? Nada, imagínate tiene todo". Marjorie de Sousa y Eduardo Yanez Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie de Sousa dejó claro que no hay posibilidades de retomar el romance ahora que compartirá créditos con Eduardo Yáñez en la telenovela Golpe de suerte. "Con Lalo [Eduardo Yáñez], de hecho, acabo de grabar otra cosa; un proyecto donde éramos la pareja protagónica", dijo. "Estoy muy feliz, llevo mucho tiempo con mi pareja y, la verdad, lo amo". Eduardo Yáñez decidió cerrar el tema. "También respeto a su pareja", concluyó.

