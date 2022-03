Eduardo Yáñez sorprende al vestirse de mujer Mira cómo luce Eduardo Yáñez al convertirse en toda una fémina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una sorpresa ha ocasionado ver a Eduardo Yáñez ¡vestido de mujer! Fue el propio a actor quien dio a conocer diversas imágenes donde luce una larga cabellera negra y lacia; así como, maquillaje en el rostro y las uñas pintadas. Pero no es que el protagonista de la telenovela Amores verdaderos haya decidido cambiar de sexo, se trata de la caracterización para su nuevo personaje en la serie El tío, donde, según ha explicado públicamente encarnará a un travesti. Los usuarios se pronunciaron ante la transformación del intérprete de Octavio Sánchez en la telenovela Corazón guerrero. "Mi gran actor favorito Eduardo Yáñez. Mucho éxito con ese nuevo personaje. Belleza de hombre; nadie como tú tiene esa habilidad de darle vida a cualquier personaje. Mucha suerte, dijo un usuario. "¡Wow! Que ganas de verte seguro será un éxito mi querido Eduardo Yáñez"; "Hola papi, te costó mucho prepararte, y es que no es fácil ser mujer"; "Segura que vas a estar fenomenal. Muero por mirar a ese gran personaje; tu tranquilo todo saldrá bien"; "Estoy esperando con ansiedad para disfrutar y deleitarme con tu personaje que seguro lo personificaste con un desempeño tan prolijo como todas tus actuaciones", y "¡¡Qué elegante!! ¡¡¡Bella!!! ¡¡¡Ya queremos verla!!!", fueron otros comentarios. Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor confesó que no fue fácil aceptar este rol porque pensaba que afectaría su imagen. Sin embargo, cuando conoció la historia no pudo negarse. "Cuando empecé a leer el libreto dije, 'no manches, está buenísima', y vi los capítulos de allá de, en inglés, de Inglaterra, buenísima. La serie es buenísima y es que es un humor negro, pero trata mucho de nuestra sociedad actual, en cómo piensa la juventud, de alguna forma, y cómo los padres nos enfrentamos a esa juventud y cómo queremos tratar de educarlos a pesar de todo esto del internet, de las redes sociales, de etcétera, todo lo que complica la educación ahora a un hijo", dijo en el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Además, requirió de mucha preparación. "Ya habiendo aceptado el personaje, aceptar yo que me tenía que transformar, eso mentalmente. Y, físicamente, a base de grabaciones; estarme grabando, día con día, durante más de casi dos meses; dedicarme el día entero a caminar, actuar y comportarme como una madre. Ponerme ropa, peluca, el maquillaje, tacones", reveló a la emisión mexicana de televisión Sale el sol (Imagen TV). Eduardo Yáñez compartirá créditos con José Eduardo Derbez y Ariadne Díaz en El tío que se estrena el 25 de marzo de 2022 por Primevideo.

