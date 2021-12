Eduardo Yáñez será abuelo por segunda vez: ¿querrá conocer a su nieto? Eduardo Yáñez Jr. anunció en Instagram que se iba a convertir en papá por segunda vez con un mensaje en redes que incluye las fotos de un ultrasonido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez | Credit: Mezcalent El actor Eduardo Yáñez será abuelo por segunda vez, si bien se desconoce cuándo podrá conocer al nieto cuando nazca por el distanciamiento que mantiene con su único hijoj, Eduardo Yáñez Jr., desde hace varios años. Yáñez Jr. anunció en Instagram que se iba a convertir en papá por segunda vez con un mensaje y fotos de un ultrasonido. "Estoy tan emocionada de tener otro hijo y con la persona adecuada esta vez es definitivamente una bendición", dijo el joven de 32 años. En su mensaje, dijo que extrañaba a su primer hijo, Angelo, de 4 años, con cuya madre al parecer no mantiene una buena relación. "Aún extraño a mi hijo, pero no puedo seguir lastimándome porque su madre elige ser una mala madre… Hice lo mejor que pude, pero la vida fue difícil para equilibrar mi felicidad. He pasado por muchas cosas últimamente. Esto es solo una bendición para mí, incluso aunque mi vida esté realmente patas arriba en este momento", añadió. Según un Univisión, el actor mexicano no ha querido conocer a su primer nieto debido a la nula comunicación que tiene con su único hijo. Durante una entrevista en el programa Todo un show camino a la fama en 2019, Yáñez dijo que esperaba que su nieto no heredara algunas cosas de su padre. "De lo que yo le deseo a mi hijo, ya le dio Dios un niño hermoso, espero que ese niño no le salga como a mí me salió ese ca***, pero que sí le dé todo el cariño y el amor que yo le di, porque sí se lo di", afirmó. Desde 2017 el actor y su hijo se encuentran separados luego de que el joven lo tildara de "drogadicto, racista y abusador de mujeres" en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yáñez, por su parte, ha dicho que a pesar de que ama a su hijo, prefiere no tenerlo cerca. "Que no haya duda alguna que amo a mi hijo. Lo amo profundamente. Me dio años maravillosos. Me hizo padre. Más que padre, fui su amigos, fuimos grandes amigos, cómplices", dijo en entrevista con Yordi Rosado este año. "Lo amo, lo adoro. [Pero] no lo quiero a mi lado", afirmó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduardo Yáñez será abuelo por segunda vez: ¿querrá conocer a su nieto?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.