Eduardo Yáñez rompe el silencio sobre nuevo altercado con reportero El actor mexicano habla por primera vez sobre el conflicto que tuvo con un periodista de espectáculos el pasado mes de enero. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En enero pasado, Eduardo Yáñez volvió a tener un altercado con un reportero. El actor argumentó que el periodista de espectáculos no estaba respetando la sana distancia que dictan la medidas de seguridad por la pandemia, pese a que se lo solicitó. Ahora, el protagonista de la telenovela Amores verdaderos habla por primera vez de lo ocurrido. El actor considera que "debería ser más inteligente y mejor ignorarlos" cuando realizan actos que considera agresivos "en lugar de enojarme tanto". Sin embargo, dejó claro que es una persona a la que no le gusta tener actos negativos, por el contrario, prefiere tener una actitud pacífica y de ayuda cuando se requiere. De hecho, considera que "no seré tan malo, como dicen por ahí" porque para él una de las personas más importante de su existencia ha sido su madre, de quien sigue honrado su memoria, aun cuando falleció hace un tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre tengo a mi mamá presente y uno como ser humano viviente pides [oras]", agregó. "Desafortunadamente, pides a aquellos que ya se fueron y que significaron para ti lo máximo". Actualmente, Eduardo Yáñez se encuentra trabajando en el proyecto que marca su retorno a las telenovelas mexicanas; se trata de una nueva versión del famoso melodrama Mirada de mujer, en la que compartirá créditos estelares con Mayrín Villanueva.

