Eduardo Yáñez confiesa quién fue su primer amor

Como cualquier otra persona, Eduardo Yáñez tuvo un primer amor que hasta la fecha recuerda con cariño, pero también con nostalgia. ¿Quién fue esa primera mujer que se metió en el corazón del actor? Se trata, nada más y nada menos, que de una de sus maestras de primaria.

“Mi maestra de la primaria”, confesó Yáñez al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Ese fue mi primer amor”.

El sentimiento que el actor sentía por la docente no lo mantuvo oculto; por el contrario, se lo confesó abiertamente. Como era de esperarse, la mujer quiso hacer entender, al entonces niño, que no era posible ese tipo de romance. Pero ante la insistencia del chico, quiso poner fin definitivo a sus ilusiones.

“Le dije. Al día siguiente, llegó el novio a recogerla y fue mi desilusión completa. Me rompió el corazón”, agregó. “Ella entendió muy bien que yo tenía un problema con ella porque la celaba. De alguna forma llevó al novio para hacerme entender que [no era una relación correcta] porque me habló de edades [y el pequeño no entendía]”.

Eduardo Yáñez también reveló que durante su infancia también tenía una gran adoración por su madre María Eugenia Luévano. El cariño por quien le dio la vida continúa hasta la fecha, aunque ahora ya no es tan obsesivo.

“Teníamos esa relación que las madres mexicanas tienen con sus hijos”, mencionó. “Tú confundes que esa persona inseparable para ti es la persona [más importante]. La palabra amor abarca todo eso; entonces, es lo que yo entendía por esa mujer, por mi mamá: el amor. Amo a mi mamá, adoro a mi mamá y quiero estar con ella todo el tiempo. Si me quitan de ella voy a llorar, voy a hacer un berrinche, voy a romper algo”.