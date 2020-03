Eduardo Yáñez habla de la muerte de su madre Tras dar a conocer la muerte de su madre, Eduardo Yáñez rompe el silencio y narra cómo fueron los últimos momentos al lado de la mujer que le dio la vida. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado 23 de febrero, Eduardo Yáñez dio a conocer la muerte de su madre María Eugenia Luévano. Ahora, el actor rompe el silencio y habla por primera vez de los que fueron los últimos momentos al lado de quien le diera la vida y a la que acompañó solo unas horas antes de su deceso. “Estoy muy contento y tengo que decirlo. Si algo le pedí a Dios, siempre, fue que mi madre no sufriera el día que se tenía ir”, reveló Yáñez al programa matutino mexicano Hoy (Televisa). “A mí me tocó ver a mi mamá el sábado [día que murió]. Le puse unas canciones de los Bee Gees y estuvo ahí bailoteando; se acordó de John Travolta y empezamos a platicar de esas películas. Luego contamos uno que otro chiste que ya nos sabíamos ella y yo. Y después de unas horas de despedí”. RELACIONADO: El hijo de Eduardo Yáñez revela si ya hizo las paces con su padre Image zoom El intérprete de Don Mateo Corona en la telenovela Falsa identidad, se confiesa muy satisfecho y agradecido que su madre muriera sin que tuviera una prolongada agonía o estuviera recluida en un hospital con muchos aparatos. Considera que, además, ambos tuvieron la oportunidad de despedirse de una manera bonita y feliz. “Este cuate que trabaja para mí, Emir, me vino a decir, como a la hora de haber llegado a mi casa, que mi mamá había fallecido”, relató. “Estoy muy agradecido con Dios porque no tuvo esa larga espera, dolorosa, de pasar al otro mundo. Digo que ella y yo nos despedimos, sin saber que nos estábamos despidiendo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Eduardo Yáñez se recupera del luto y regresa a la pantalla chica en la serie Sin miedo a la verdad, donde encarna el personaje de un presidente mexicano que por ser muy honesto, debe enfrentarse a muchos peligros. Advertisement

